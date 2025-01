La segunda toma del Capitolio

La primera fue el 6 de enero de hace cuatro años, y tuvo características alarmantes por la forma, esta segunda acaba de suceder y tiene características alarmantes por el fondo.

¿Hay un cansancio de la moderna democracia, justo en el primer país que la tuvo y la expandió? ¿El capitalismo neoliberal y global cumplió ya su ciclo? ¿Hasta dónde y en qué aspectos, medio Estados Unidos quiere retroceder? ¿Los logros y progresos alcanzados, por la otra mitad, eran válidos? ¿Debe el mundo volver a las anteriores luchas imperialistas, que ya provocaron, en su momento, dos guerras mundiales? La primera y la segunda tuvieron como objetivo eliminar a Alemania, aunque por distintas razones cada vez, pero a la fecha tal objetivo no se ha cumplido, pero sí arrasaron con cuatro estructuras imperiales antiguas, y dos fascismos nuevos. ¿Quién ganó al final? Estados Unidos, que sometió a Europa y tuvo un nuevo pretexto para mantenerla sometida: la amenaza comunista representada sobre todo por la Unión Soviética.

Existe en la geopolítica actual de nuestro continente un extraño contraste, mientras que la derecha conquista el poder en Estados Unidos y Argentina, la izquierda hace lo propio en varios países latinoamericanos, pero ¿cuál derecha y cuál izquierda? ¿La derecha americana es similar a la derecha europea, incluyendo a la rusa? Los discursos de Putin y Trump sobre temas de la agenda de género son casi idénticos, aunque en Rusia las formas sean otras, de igual manera coinciden los discursos de las derechas, europea y norteamericana, sobre el tema de los migrantes, pero no en el asunto de los aranceles, iguales diferencias, contrastes y contradicciones se advierten en el trato que se está dando a China, en Europa y en Estados Unidos, mientras que la postura de Hungría sobre la guerra en Ucrania no se ajusta a la percepción de la OTAN, pero sí se acerca a la de Trump, ¿cómo desenredar esta complicada madeja?

Desde hace ocho años, el partido republicano de nuestro vecino del Norte claudicó ante las fuerzas de la nueva derecha representadas por dos movimientos políticos emblemáticos, que venían preparando su triunfo hacía ya 30 o 40 años, y que por así decirlo, contrataron a Trump y lo llevaron a su primer periodo, fracasaron al intentar reelegirlo, pero aprendieron rápidamente y ahora de nuevo lo lograron, de manera que es difícil hablar de un triunfo republicano, más bien habría que pensar que para sobrevivir como partido debieron claudicar ante esta nueva derecha, que gobernará con su apoyo camaral. ¿Y la Suprema Corte? Esa ya la habían asegurado desde el primer paso de Trump por la Presidencia.

Y no obstante toda esa humareda de declaraciones y amenazas, resulta que 5 de los 19 decretos firmados de inmediato, y que se relacionan con México, no ostentan mayor novedad. Tres ya habían estado en vigor en su primer mandato, uno más, el relativo al T-MEC, es para julio del 2026, y forma parte del procedimiento previamente acordado, mientras que el tema posible de declarar terroristas a ciertos cárteles es su derecho, siempre y cuando eso no les lleve a violar el derecho de otros países.

La noche del 20 de enero se cerró con un baile de élite, el poder político y el económico se abrazaban sobre la pista mientras miles de migrantes o se escondían ante el temor de las redadas que en efecto vinieron, o se arremolinaban azotados por el gélido frío en la frontera, ese es el mundo que hemos hecho o tolerado.

En contraparte, nuestro país tiene ahora un “Plan México” que ha sido bien evaluado por los sectores interesados, si bien los distraídos de siempre sólo se dedicaron al profundo y singular asunto de analizar el vestuario de la empresaria que lo lidera.