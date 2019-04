La salida de González de los Santos

No es menor la renuncia de Salvador González de los Santos a la Fiscalía del Estado, pues a los cuatro meses de iniciado el sexenio se va el segundo hombre más importante de la dependencia y quizá uno de los más experimentados.

Recordemos que en el nuevo modelo de la institución, hay cuatro grandes fiscalías especiales: la de Derechos Humanos; la de Desaparecidos, la Fiscalía Regional y la Ejecutiva de Investigación Criminal que encabezaba el también ex procurador.

En los corrillos políticos hay dos versiones sobre su salida: no le aguantó el ritmo al fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez. La otra es que decidió abandonar el barco ante la ineficiencia y pugnas internas que le impedían hacer su trabajo.

Sólo no perdamos de vista que se fue un ex fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura en la entonces PGR; un ex procurador estatal que comenzó su carrera en la dependencia en 1989 y ha pasado por prácticamente todo el escalafón.

Por donde se vea, esto es una señal inquietante en tiempos en que la procuración de justicia demanda instituciones sólidas, con servidores públicos con experiencia y coordinados.

Todo indica que la renovada fiscalía todavía está lejos de consolidarse como institución y como apuesta del nuevo Gobierno.

***

El buscapiés de AMLO

Cuando nosotros vamos por la leche, dirían las abuelas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya viene con el jocoque.

Si no qué otra cosa es el “memorándum” que ayer dio a conocer en un video, y dirigido a Gobernación, Hacienda y Educación, para que “dejen sin efecto”, deroguen “la mal llamada reforma educativa”.

Un documentito que, como ya aclaró el ex ministro José Ramón Cosío, “no cita una sola norma jurídica” y es “fácilmente impugnable”.

Entre que son peras o manzanas, AMLO ya puso a bailar a su son a todos los medios y a toda la oposición escandalizada con la medida.

Se trata sólo de un show mediático de cara a la negociación de la reforma educativa con la CNTE. Si ya vamos conociendo al Presidente, ni para qué le damos tanto vuelo a sus locuras.