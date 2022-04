La piñata de López Obrador

El principio de todo… El 2 de junio del 2019, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, llegó a Washington con la intención de entrevistarse con -el aquel entonces- presidente Donald Trump. El tema era negociar la amenaza de imposición de aranceles a las importaciones mexicanas. Trump lo recibió con ‘la espada desenvainada’ y dijo en un Twitter -cuando todavía no lo habían censurado en la red social- , “México está enviando una gran delegación para hablar sobre la frontera. El problema es que ellos han estado hablando durante 25 años. Queremos acción, no hablar”.

El 8 de julio de 2020, Andres Manuel López Obrador visitó la Casa Blanca para signar el compromiso del T-MEC y dijo que de Donald Trump “en vez de recibir agravios, he recibido comprensión y respeto. Hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos de cooperación y de convivencia”.

El 1 de diciembre del 2021, el expresidente Trump visitó la frontera con México en el estado de Texas y desde ese escenario agradeció a López Obrador, de quien dijo “es un caballero, amigo mío”, la colaboración para frenar en territorio mexicano la migración a los Estados Unidos. “Él es un hombre que realmente sabe que esta pasando y ama a su pais y tambien ama a Estados Unidos. Pero le quiero agradecer su amistad y su relación profesional de trabajo. De verdad tuvimos 27 mil soldados mexicanos resguardando nuestras fronteras durante dos años. Nadie pensaba que eso era posible”, dijo Trump.

¡Claro que era posible! Primero fue la condición con la amenaza a través de Ebrard; luego vino la visita de López Obrador de agradecimiento a la conclusión del T-MEC y al que no se aplicaran aranceles a las importaciones mexicanas, y al final, los elogios de Trump al ‘favor forzado’ recibido por servirles de policías fronterizos y cuidarles el traspatio.

El último capítulo de esta ‘tragicomedia’, que sucedió el pasado fin de semana, usted ya lo conoce. Al estilo incendiario de Trump -vociferando, camorrista, pendenciero, etc.- dijo que “Nunca he visto a nadie doblarse así”, al referirse a la supuesta actitud que el Canciller mexicano asumió cuando se le pidió el favor de bloquear militarmente la frontera para impedir el paso de migrantes.

Y al final de todo… Las respuestas de Ebrard y López Obrador. Para el secretario de Relaciones Exteriores -en un Twitter- dijo simplemente, “Lo de ayer es un hombre en campaña agitando el anti-mexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos no sus dichos”. Precisamente son “los hechos”, porque al final de cuentas la frontera si se militarizó, sin poder comprobar que las palabras de Trump -en aquel entonces- hayan sido pronunciadas realmente -por el historial de mentiroso que lo caracteriza-. Y de López Obrador, ante el agravio, en tono suave y mesurado dijo, “A mí me cae bien el presidente Trump. Lo cierto es que nos entendemos y que fue bueno para las dos naciones”, viniendose a la mente aquel refrán popular que dice, ‘El que calla, otorga’.

El comentario de Trump es indignante y la respuesta del presidente debió haber sido más enérgica. Si a López Obrador el expresidente le cae bien o le cae mal, es lo menos trascendente e importante. Las palabras de Trump son de humillación para México y de falta de respeto para sus funcionarios públicos. El presidente sí se enfrenta a sus adversarios políticos y a la oposición aquí, pero cuando insultan y exhiben al país desde el exterior, su ‘agachona’ reacción es “así es él”. Y ante la falta de argumentos para reaccionar de acuerdo a lo que representa, va ‘en contra de sus principios’ de no injerencia y pide a los paisanos en Estados Unidos no votar por candidatos que le falten el respeto a México diciendo, “nosotros no vamos a permitir a ningún partido ni a ningún candidato -en Estados Unidos-, utilicen a México como piñata”, cuando él ya se puso de modo ‘para que le den de palos’. ¿Usted, qué opina?

