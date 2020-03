La nueva pandemia global vista a través de los ojos de un adolescente

¿Qué es esta nueva pandemia y cómo está cambiando nuestro país?

¿Por qué un adolescente se preocuparía tanto por un virus? A los 14 años no tengo que preocu-parme por pagar las facturas. No tengo que preocuparme de si tendré dinero para comer. ¿Por qué debería estar tan preocupada por esta nueva pandemia cuando no me afecta a mi directamente? La respuesta corta es que esta pandemia afecta a todos, directa e indirectamente. Como seres humanos que viven en la Tierra, es responsabilidad de todos cuidar nuestro planeta. Aunque mi familia y yo no hemos sido afectados directamente por el COVID-19, todavía quiero hacer mi parte para ayudar a que este virus desaparezca.

Debido a la difusión de información falsa muchas personas han sido mal informadas sobre COVID-19. No entienden el riesgo de salir de sus hogares e interactuar con otra gente. Como país unido, todos deberíamos estar haciendo lo posible para tratar de reducir la propagación de este virus posiblemente mortal. Muchos jóvenes-adultos salen de fiesta porque piensan que “sólo se vive una vez, así que aproveche al máximo su vida”. Estoy de acuerdo con el hecho de que solo vivimos una vez, pero ¿no deberíamos estar haciendo todo lo posible para preservar nuestra salud para que podamos vivir más tiempo en lugar de no tener ninguna preocupación y posible-mente arriesgar nuestras vidas?

A causa de esta pandemia la sociedad está más desconectada que nunca. Deberíamos permanecer físicamente desconectados pero socialmente conectados. La única forma en que podemos comba-tir este virus es juntos, porque juntos somos más fuertes. Si nos mantenemos desconectados so-cialmente perderíamos contacto con el resto del mundo y el virus ganaría esta lamentable guerra. Debemos unirnos como población para luchar y aniquilar esta pandemia para siempre. “Las dife-rencias de hábitos y lenguaje no son nada si nuestros objetivos son idénticos y nuestros corazones están abiertos”, dice J. K. Rowling.

Como ciudadanos, no solo de los Estados Unidos Mexicanos sino también del planeta Tierra, es nuestro deber y responsabilidad personal cuidar al mundo. Tenemos que cuidar mejor nuestro planeta que, desde que alguien ha estado vivo, nos ha dado comida, refugio, ropa, com-bustible... También debemos darnos cuenta de todo el daño que le hemos causado a la Tierra. Contaminación, suciedad, pobreza, guerras innecesarias son todas las consecuencias dejadas por la humanidad. Sin la intrusión de los humanos, los canales en Venecia están realmente limpios y los animales han comenzado a regresar a ellos. Tenemos que ser conscientes de nuestras elec-ciones y de cómo afectan a los que nos rodean. Necesitamos dejar de pensar egoístamente y comenzar a pensar con consideración. Todo lo que hacemos, cada elección que hacemos afecta a alguien más, aunque lo podamos ver o no. Es hora de pensar en nosotros mismos como personas unidas y no como individuos.

A pesar de esta sombra oscura que se ha proyectado en todo el mundo, la tecnología y las redes sociales han sido un gran medio para mantenerse en contacto con amigos y familiares, tan lejos de nosotros como puedan estar. Gracias a las redes sociales, los niños y adolescentes pueden mantenerse al día con sus clases sin tener que preocuparse de estar expuestos a COVID-19. Los adultos aún pueden trabajar, sin importar dónde se encuentren. En mi caso, mis entrenadoras de nado sincronizado nos guían en entrenamientos grupales a través de la aplicación “Zoom”. Mis compañeros de equipo y yo aún podemos entrenar como grupo sin tener que abandonar la seguridad de nuestros hogares. Cuando se usan para buenas causas como estas, las redes sociales e internet nos permiten tener en cuenta nuestra vida previa a la pandemia.

En resumen, debemos cuidarnos a nosotros mismos, priorizando nuestra salud y nuestras necesidades sobre nuestros deseos. Tenemos que unirnos para luchar, tomar decisiones conscien-tes para ayudar a mejorar el mundo y asegurarnos de que aún podamos comunicarnos con nues-tros queridos. Son una pizca de esperanza a la que podemos aferrarnos mientras navegamos por este mar de oscuridad. “Debemos tratar de no hundirnos bajo nuestra angustia, sino seguir lu-chando. Es importante pelear y pelear de nuevo, y seguir peleando, ya que solo entonces el mal puede mantenerse a raya, aunque nunca erradicarse por completo”, ha escrito J.K. Rowling. Esta pandemia nos ha llevado lejos como país, probando nuestras fortalezas. Ahora más que nunca debemos permanecer unidos y conectados para deshacernos de este horrible virus que ha aterror-izado tanto al mundo, porque “solo somos tan fuertes como estamos unidos, tan débiles como divididos” (J.K. Rowling). Recuerda la frase de Friedrich Nietzche: “lo que no te mata te hace más fuerte”.

* Kori Zacher está en noveno grado en Cicero Prep, un nadador sincronizado y ávido fanático de Harry Potter.