La muerte tiene permiso

Si un día me aqueja una enfermedad terminal y dolorosa, pido que no se prolongue mi vida por medios exhaustivos o artificiales cuando ya no hay salvación.

Hace poco me sorprendí al enterarme que en Jalisco existe esta figura legal y gratuita, denominada voluntad anticipada, distinta a la eutanasia o la muerte asistida.

Consiste en un formato único para expresar tus preferencias sobre la atención médica que deseas ante un diagnóstico de enfermedad terminal.

El párrafo central del documento señala:

“Es mi deseo por este medio manifestar que en caso de encontrarme en una situación médica en la cual los profesionales de la salud hayan establecido que es de carácter terminal, no se prolongue mi vida por medios artificiales y que en todo caso se me provea únicamente cuidados paliativos”.

El documento legal, llamado directriz anticipada o simplemente voluntad anticipada, se solicita y tramita de manera gratuita en cualquier hospital estatal o particular y en notarías públicas.

Ante un notario, basta presentar tu identificación y un comprobante de domicilio. En un hospital se requiere, además de esos documentos, un albacea y un testigo; este último puede ser el mismo personal de salud que te atiende. El trámite es sencillo y rápido.

Una vez firmado el documento, te inscriben en el Registro Único de Directrices Anticipadas a cargo del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos (PALIA). Hasta el momento hay 980 inscritos, según Patrick Pendavis, director del organismo.

Este documento también evita problemas jurídicos, dilemas bioéticos e incluso conflictos familiares en caso de que ya no podamos decidir conscientemente el tipo de tratamiento ante un desahucio.

Si mi familia, por ejemplo, desea agotar las opciones ante un padecimiento terminal, pero yo firmé la directriz anticipada, se respeta mi voluntad.

Este año, el diputado Enrique Velázquez de Hagamos presentó una iniciativa para legalizar la eutanasia y la muerte asistida, en una ampliación del derecho a una muerte digna. Aún debe discutirse y votarse en el pleno. No tiene fecha.

Cuenta Montaigne que los romanos evitaban la palabra muerte por considerarla de mal agüero. En su lugar decían “cesó de vivir” o simplemente “vivió”.

Qué extraño. Hacer de la muerte un tabú cuando debería ser un intercambio feliz. Borges imaginó la inmortalidad como un suplicio sin salida. Piénsenlo: nada tendría sentido sin la muerte.