La militarización policial o el callejón sin salida

Luego de que ayer Morena y sus aliados capitalizaron la debilidad del líder nacional priista, Alejandro Moreno, y aprobaron junto con la bancada tricolor la iniciativa de su diputada, Yolanda de la Torre, de ampliar hasta el 2028 que el Ejército continúe en las calles realizando tareas de seguridad pública, y en espera de lo que pase en el Senado donde la propuesta se podría atorar, lo que hoy parece quedar claro es que estamos en un falso debate. En un callejón sin salida por la crisis desbordada de inseguridad y violencia, provocada principalmente por el creciente poder del crimen organizado, que no sólo somete a autoridades y policías, sino que cada vez influye más en las contiendas electorales y permea en muchos sectores de la comunidad, controlando cada vez más territorios en el país.

Estamos ante un dilema falso porque no hay premisas consistentes ni del lado de los que quieren a los soldados y marinos más años en las calles como el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus aliados, y el PRI, que por necesidades urgentes de subsistencia política y de impunidad de su dirigente, se alineó sorpresivamente a la 4T; ni de los que votaron en contra de esta iniciativa y que se niegan además a que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que desde luego es a todas luces anticonstitucional.

La disyuntiva que “Alito” planteó para salir del paso y tratar de evadir su culpa por el rompimiento de la alianza opositora “Va por México”, de que no apoyar la permanencia del Ejército en la calles era estar a favor “del narco” y que va de la mano con la insistencia de AMLO y su partido, no se corresponde con la realidad. Si bien tienen razón en el sentido de que hay muchos gobiernos municipales y estatales, e incluso la población de distintas comunidades, que piden la presencia militar en sus territorios por la debilidad de sus policías municipales y estatales, lo cierto es que más de quince años después de que la milicia salió de los cuarteles para apoyar a los cuerpos policiales civiles, los índices delictivos, pero sobre todo los homicidios y el poder del narco, no han dejado de crecer y están en niveles récord.

La oposición tampoco parece tener alternativas claras y convincentes para que se cumpla lo acordado cuando se creó la Guardia Nacional, de que los militares y marinos dejaran este nuevo cuerpo policial en 2024 y nunca estuvieron vigilantes de que se fortalecieran las policías municipales y estatales, que ahora son superadas en número por elementos de la Guardia Nacional, soldados y marinos en 24 entidades, Jalisco entre ellas.

Ojalá, pues, que en el Senado salgamos de este círculo vicioso que nos tiene en un callejón sin salida con o sin la militarización policial.

