La mediocridad del voto útil

A la par de las campañas de cada candidato y los varios partidos a los que pertenecen en una u otra fórmula, la voz cantante, de algunos de ellos, ha sido el casi desesperado llamado a practicar el famoso “voto útil”.

En principio de cuentas, nunca he estado de acuerdo en que la democracia se reduzca al día de la elección. Por supuesto que es un evento en el que se ejerce finalmente el voto, pero de eso a que un proceso (democrático) social se viva solo cada tres o seis años me parece -por decir lo menos- pobre, muy pobre. Este planteamiento no sólo nos vuelve víctimas del propio sistema, sino que perpetuamos la falta de cultura cívica, documentación periodística, acción y ética social que debería prevalecer por encima de cualquier sistema político. Aunque visto desde la teoría sea “sencillo” de explicar y aún de entender, un pueblo necesita “poco” de sus gobernantes, pero lo que necesitamos de ellos, ese poco, resulta ser en la práctica y en la vida real, mucho muy importante y trascendental.

No sólo el mexicano, en varias culturas -ya me he fijado por ahí- se promulga ese tal voto útil. Pero ¿qué es lo que realmente significa? Para mí es una postura que, por supuesto, manifiesta hartazgo, insatisfacción con el gobierno actual y aún más, temor ante una continuidad del mismo. Entiendo bien el concepto del voto de castigo, -del cual es primo hermano-, pero llamarlo positivamente, disfrazarlo, o inventarse un nuevo “motus” como el que es útil, que sirve de algo, me hace sentir que somos parte de la corriente de felizología que también ya infiltró a la política.

Y no es que quiera ser pesimista, querido lector, pero no entiendo qué hacen Lemus y Xóchitl compartiendo espectacular. No entiendo, de hecho que los que no quieren hacer vieja política, tengan que recurrir a los grotescos y tan contaminantes espectaculares, pero ahí los tiene, sonrientes y pujando por convertirse cada uno, pero juntos, en la opción del voto útil para Jalisco. Tampoco entiendo, cómo es que se le permite al candidato a la gubernatura pasarse las trancas ni quién deja que se las pase y hacer este tipo de manifestaciones públicas. Ya mis tías me aleccionaron que no vote nulo, que vote por alguien, que se necesitan todos los votos, que ni se me ocurra dejar en blanco o peor tantito, no asistir, pero es que si les digo por quién me inclino a votar, me dejan de hablar...

Total, votar por el menos peor es tan chafa como lo útil del voto útil, que es la mediocridad, y por eso y sólo por eso, es tan popular.

