La masacre y la elección, temas de reflexión

En este espacio, donde más que opinar, comentar o editorializar, lo dedicamos a reflexionar sobre lo más sobresaliente de las noticias y dejarle a usted al final que emita su consideración con el ¿Usted, qué opina?, hoy quiero exponerle dos mensajes de la red social X que el sábado pasado atrajeron mi atención -que sus textos hablan por sí solos-, que nos hacen reflexionar, haciendo referencia a un acontecimiento trágico reciente y de algo que en lo que tenemos que involucrarnos y decidir como ciudadanos en el futuro mediato.

El primero de los mensajes se refiere al baño de sangre que hubo hace unos días durante una posada navideña que se llevaba a cabo en un estado vecino y que fue descrito de esta manera por Alejandra Cuevas -que como referencia es la persona que pasó 528 días encarcelada por un delito que no cometió y que había sido acusada por el Fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero-: “En la oscuridad de Salvatierra, Guanajuato, se tejió una tragedia con balas y llamas, reflejo de nuestra descomposición social. Veintitrés vidas -oficialmente fueron 12- incluyendo jóvenes y mujeres, fueron truncadas en un instante de barbarie, revelando un abismo de impunidad y deshumanización. Los casquillos en el suelo son el grito de lamento de una sociedad enferma, donde la violencia se ha convertido en lenguaje macabro de los sádicos. Este acto no es solo un crimen; es una llamada desesperada a reconocer y combatir la raíz podrida de nuestra sociedad”. (Por cierto sobre esta masacre, nuevamente de manera incongruente e irresponsablemente, sin que hasta el momento se hayan clarificado las causas del ataque y cuando

apenas se inician las investigaciones, ayer en la mañanera el presidente López Obrador relacionó el ataque armado “con un problema estructural” en la región relacionado con el aumento en el consumo de drogas. Además, muy a su estilo, quiso “tapar el sol con un dedo” queriendo dar entender que es “otra excepción”, cuando dijo “es un asunto complejo porque no sucede en todo el país”).

El otro mensaje es anónimo y hace referencia a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, donde se aclara “No sé quién escribió estas palabras, pero son muy sabias...Tú qué opinas...Polemista...”. Y el texto dice: “En pocas palabras, para el 2024-2030, no necesitamos llegar a la Luna y volver a la Tierra, sino llegar a nuestro trabajo y volver a nuestra casa. No necesitamos milagros sino medicinas. No necesitamos una buena limosna sino un buen país. No necesitamos una gran vida, sino una vida segura. No necesitamos recuperar Texas sino recuperar México. No necesitamos un gobierno que nos ame sino un gobierno que nos respete. No necesitamos un buen héroe sino un buen presidente”.

Dos muy buenos temas para reflexionar.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net