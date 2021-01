El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que durante las campañas electorales a partir del 4 de abril, las mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador no pueden transmitirse íntegras porque constituyen propaganda electoral.

Para pronto, AMLO respondió: “Ayer se dio a conocer que el presidente del INE está proponiendo que se cancelen las conferencias durante dos meses, o la transmisión, o sea, que no se transmitan, es que como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar y realmente es una actitud de mucha intolerancia. ¿Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación? ¿Cómo le quitan al pueblo el derecho a la información?”.

La mañanera es propaganda gubernamental en toda la extensión de la palabra. Afecta la equidad de la contienda y escudarse en la libertad de expresión es un recurso barato y populista. ¿Lo tendrá claro el Presidente?



* * *

Ante el crecimiento en las tasas de ocupación hospitalaria en Jalisco, el gobernador aceptó que además de que el personal médico está extenuado, ya no hay margen para contratar más elementos.

“También hay que explicar con toda puntualidad que no tenemos mucho de donde echar mano para ampliar nuestras capacidades, es decir, cuando decimos ampliar más camas, sí, no es un problema del presupuesto, es un problema de personal, no hay doctores ni enfermeras que estén con disposición ya, aparte de los que tenemos para trabajar en áreas COVID-19”.

Así de grave es el momento que enfrentamos.



* * *



La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares por la muerte de 12 adultos mayores en un asilo por COVID-19.

El caso nos hace preguntarnos sobre las condiciones que enfrentan 65 asilos en el Estado con una población de poco más de dos mil usuarios.

De qué manera la autoridad y quienes brindan este servicio evitarán otro brote trágico en un momento en que los contagios del virus están en niveles máximos.