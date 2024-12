La maldición del Superlíder

Monterrey y América disputarán la Final del torneo Apertura 2024; en sus respectivas series de Semifinales eliminaron al Atlético de San Luis y al Cruz Azul, respectivamente, por lo que ambos son merecidamente finalistas.

En el Estadio de la Ciudad de los Deportes, el líder Cruz Azul y el bicampeón América se reivindicaron del “descafeinado” partido de Ida que ofrecieron. En la Vuelta brindaron un gran partido, conforme a la categoría de ambos: digno partido de Liguilla.

El América estaba obligado a ganar la eliminatoria, ya que en caso de empate en el global, por mejor posición en la tabla los Cementeros serían finalistas.

El planteamiento de André Jardine y la ejecución de sus jugadores en la cancha fue sobresaliente, aunque por momentos se presagiaba la tragedia americanista y la epopeya de la Máquina, específicamente a partir de la anotación de Ignacio Rivero que era el 2-1 a favor de las Águilas en ese momento, posterior a eso el partido fue de nervio, el Cruz Azul requería de un gol para la hazaña, los goles caían en una y en otra portería, en una noche en la que hubo de todo, incluidos golazos, al minuto 86 cuando Amaury Morales marca el tanto de la igualada a tres, marcador que a a su vez hacia finalista a los Celestes; parecía que todo estaba consumado.

Pero no, cuando en uno de sus torneos más flojos desde que Jardine asumió la dirección técnica, el América comenzó a merodear la zona de Play In y coquetear con la clasificación directa, se empezó a mencionar que al bicampeón, en la medida de lo posible, había que evitarlo; ya se supo por qué. La historia del América está escrita con muchos episodios memorables como el de anoche, cuando parece noqueado, termina con el puño en alto.

En el generoso tiempo de compensación que obsequió Adonaí Escobedo se produjo un penal que convirtió Rodrigo Aguirre que puso el 4-3 en el marcador a favor del América finalista que ya no se movería.

Y simultáneamente mandó al “bote de la basura” la gran campaña del Cruz Azul. Martín Anselmi y su gente volvieron a protagonizar una “cruzazuleada”, una muy dolorosa, el desenlace de la historia fue cruel con los Cementeros, después de su extraordinaria fase regular y de una Liguilla en la que eran el gran candidato al titulo; otra vez el “odiado” rival se las vuelve a hacer.

El Monterrey, en otro contexto, Dando un golpe de autoridad y con una goleada de 5-1 sobre el Atlético San Luis en el juego de Vuelta avanzó a la Final, a pesar de que perdió en la Ida 2-1 en el Alfonso Lastras.

Los Rayados lucieron poderosos y sus jugadores estelares se hicieron notar.

Martín Demichelis, asumiendo a la mitad de torneo con un plantel que no armó, está en la Final.

Sin duda que el Clásico contra los Tigres, fue el punto de inflexión que detonó el potencial del conjunto del ex técnico de River Plate.

El partido de Vuelta de la Final será el domingo en el estadio de Guadalupe Nuevo León. Los regios apuntan a ser favoritos, algo que no no incomoda a los americanistas: no eran favoritos ante el Toluca, tampoco contra el Cruz Azul y están ahí en la antesala del tricampeonato, que si en algún momento se vio lejano para el Ame, ahora lo tienen al alcance de la mano.

Final atractiva ni duda cabe, entre dos de los mejores planteles de la Liga MX.

Aunque todavía tienen una posibilidad de verlo fracasar, pero no parece ser un buen momento para el antiamericanismo, pocos esperaban que pese a su irregular torneo llegaran tan lejos.

Es simple: Jardine y Demichelis hicieron lo que muchos que se dicen grandes quisieran haber hecho y que ahora tendrán que conformarse al ver la Final por televisión.