La leyenda al borde de la quiebra

A José Sulaimán Chagnon, ex presidente del Consejo Mundial de Boxeo, le preguntamos su opinión del resultado del encuentro Mario "Azabache" Martínez-Azumah Nelson. "Yo le puedo decir que Azumah es grande en la revancha".

La mayoría del público presente en el Forum de Inglewood, California en febrero de 1988, vio triunfar al "Azabache" de Guadalajara, pero la victoria se la obsequiaron los jueces al originario de Ghana, quien así se hizo del campeonato mundial súperpluma CMB que se encontraba vacante. La revancha se celebró en Las Vegas en 1989, y sí, Azumah ganó con claridad, noqueó al "Azabache" en el round doce.

A Sulaimán Chagnon lo entrevistamos un sinfín de oportunidades. En agosto de 2006, tras escuchar el veredicto que lo decretaba campeón mundial minimosca CMB, se agolparon los pensamientos, brotaron las lágrimas de alegría, llegó el recuerdo de su hijo recién nacido, de las penurias que no le permitían alimentarse bien, de la decepción por no alcanzar solidez en el boxeo, por lo que casi cuelga los guantes, “estaba emocionado, me perdí, me cegué, cuando el anunciador gritó mi nombre como nuevo campeón del mundo, estaba a punto de llorar, porque me acordé que todo estaba perdido para mí como boxeador profesional, y gracias a Dios, soy muy afortunado, estoy muy feliz, además, había nacido mi hijo, Oliver Omar, que tiene apenas treinta días de nacido, o sea, traía la torta bajo su bracito, son dos regalotes, los mejores de toda mi vida”. Es Omar “Maestrito” Niño, quien, en el casino Orleáns de Las Vegas, se proclamó campeón mundial minimosca CMB, tras superar por decisión unánime, al invicto hawaiano. Brian Viloria.

Lamentablemente "Maestrito" Niño perdió el campeonato en el escritorio, el 30 de noviembre de 2006, dio positivo el examen antidoping que le practicó el laboratorio designado por la Comisión Atlética de Nevada, para la pelea que empató con el hawaiano Brian Viloria, en Las Vegas. José Sulaimán dijo: "La Comisión Atlética de Nevada es enemiga de los boxeadores mexicanos. Niño es un muchacho sano, lo mantendremos como número uno de los minimosca CMB".

En 1975 José Sulaimán es elegido presidente del Consejo Mundial de Boxeo, en su trayectoria coincidió con otros pesos completo que condujeron al boxeo a sitios superlativos, como el manager jalisciense, Arturo "Cuyo" Hernández, los promotores estadounidenses Bob Arum, Don King, el asesor internacional Rafael "La Cobra" Mendoza. José Sulaimán a principio de este siglo aseguró que "Internet es el futuro para las transmisiones de boxeo". El ex boxeador alemán, Graciano "Rocky" Rocchigiani, ganó demanda en 2003 por 30 millones de dólares al Consejo Mundial de Boxeo, lo arrodilló, y lo condujo a la avenida de la extinción, porque el máximo organismo no podía pagar esa suma a Rocchigiani.

José Sulaimán comentó: "El CMB es una leyenda, con una gran infraestructura humana, fundaremos otro organismo, con las misma siglas, pero antes viajaré a Alemania, para entrevistarme con Rocchigiani, para hacerle una oferta". Sulaimán convenció al ex boxeador europeo, y el CMB continúa como leyenda, como hoy ya es leyenda José Sulaimán, quien falleció a la edad de 82 años el 16 de enero de 2014... Y por ahí estaré atisbando.