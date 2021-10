La huesuda

Bailo y canto en tu tumba, te llevamos alimentos y bebidas, hasta el mariachi nos acompaña, pero tú no te acerques a mi cuando quieras.

Déjame en paz, que yo te dejo a ti, vive tu vida eterna y no vengas a visitarme, quiero vivir. Cuándo has visitado a mi familia, te has llevado a algunos, nos dejaste con lágrimas y dolor, no queremos que vengas a tocar la puerta del hogar y entres como si nada.

Una vez al año, está bien festejarte, pero los demás no queremos tu indeseable presencia, nos atormenta que llegues inesperadamente y nos muestres tu cara de horror.

Osamenta que nos recuerda qué limitados somos y cuan frágil y efímera puede ser la vida.

Embriágate, atragántate de todo lo que te gustaba en vida, pero ahora sin estómago y paladar, no nos vengas a asustar.

Los mexicanos si te tenemos miedo, particularmente si te vienes a llevar a nuestros padres, hermanos o hijos. Pero al mismo tiempo, hacemos mofa y burla de tu catrina presencia.

Derrochas una fiesta que da vuelta al mundo, cuando nosotros en realidad lloramos a nuestros muertos. Parece que somos indiferentes a la calaca y nos disfrazamos de ella, pero nos quema el alma, si nos la aplicas pronto.

Ay huesuda, queremos que te lleves a nuestros enemigos, pero que no toques a mis compadres y amigos, que te sigas de largo con tu perniciosa intención de terminar nuestros cantos y alegrías.

Qué bueno que sólo un día del año te tenemos presente, porque no quiero saber de velorios y entierros. Tampoco de quirófanos y terapias intensivas, porque así te has llevado a muchos.

Si acaso vas a venir por mí, avísame con tiempo, para tener la maleta lista e irme tranquilo.

Pero eso sí, quítame éste maldito miedo a tu abrupta y sorpresiva presencia. Y si así lo vas a ejecutar, ten compasión de mí.

Ahora sí querida huesuda, calaca de mi vida, quedamos de acuerdo tu y yo, que no me he de escapar de tus brazos pero cuando lo hagas, dame tu cariño y déjame aún gozar de ésta linda vida, hasta que llegues por mí.