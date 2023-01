La ‘doble cara’ de Palacio

Envalentonarse y usar las palabras “tonito” y "modito” ya son parte de los nuevos argumentos y actitud de ‘doble

cara’ que López Obrador -y ahora parece que parte de su gabinete también- ha empezado a aplicar en algunas

ocasiones cuando hace referencia de algunos temas relacionados con los Estados Unidos.

El año pasado, cuando el país vecino hizo una solicitud de consultas a México sobre el tratado comercial, AMLO

manifestó su inconformidad diciendo que “no me gusta el modito” en que se planteaba la petición. Habrá que

recordar también cuando elevo el tono en contra de los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, quienes

acusaron al mandatario de ser “apologista de la tiranía” y de haber entregado parte del territorio mexicano a los

cárteles del narcotráfico, acusándolos de recibir dinero de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) para favorecer

la fabricación de armas en Estados Unidos, y más recientemente el ‘desacuerdo’ y la crítica qué López Obrador

expresó para el presidente Biden por “los moditos” -según dijo- con los que recibió al presidente ucracaniano

Volodymyr Zelensky a quien le escribió en Twitter “bienvenido a América”, expresión que no le pareció a nuestro

‘distinguido’ mandatario, porque dijo no le gusta que se refieran a Estados Unidos como América. (?)

Bueno, pues parece que de esa actitud ya se contagió el canciller Marcelo Ebrard. Una semana antes de la Cumbre

de América del Norte en ‘tono’ muy amenazante el secretario de Relaciones Exteriores advirtió que “pediremos

una explicación” a Estados Unidos sobre el origen de las armas que llegan a México.

Y llegó la hora de la reunión con Joe Biden; fue una gran bienvenida, muchas sonrisas, repartición de abrazos -

bueno, hasta de guia de turistas y elevadoristas fue AMLO en Palacio-. Se dijo al final de la reunión bilateral -

donde por ciento el presidente no dejó hablar a sus invitados en la rueda de prensa- que todo fue “muy cordial”,

que fue “una reunión muy productiva”, que sí “se habló de seguridad”, que “el presidente Biden es muy buena

persona”, que “tiene mucho respeto por nuestra soberanía”, etc, etc, etc., pero no vimos el envalentonamiento que

se muestra en las declaraciones -a priori- que se han hecho públicas, ni mucho menos vestigios de los supuestos

reclamos que se le iban a hacer.

Ah, pero eso sí, a solo unas horas de que los distinguidos visitantes se fueran de México, Marcelo Ebrard -haciendo

referencia a que el 65 por ciento de las armas decomisadas en la detención de Ovidio Guzman eran de origen

norteamericano y que desde ese país se equipa los carteles- se envalentonó y salió a la carga nuevamente con una

advertencia para el gobierno estadounidense con el tema de las armas y las drogas. “Si quieren controlar el flujo de

fentanilo y de otros estupefacientes, pues entonces que no armen al narcotráfico”. Uno se pregunta, porqué esta

declaración y en ese tono hasta después de la reunión. ¿Se lo habrán dicho con esa actitud, claridad y tono a Biden

en su cara?. No lo creo, es una actitud de ‘doble cara’.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net