La corrupción hormiga

Un ciudadano tuvo el cuidado de revisar el recibo que le dieron en el módulo de licencias de Plaza las Torres. La ficha que le dieron tenía un sello fechado en marzo, es decir, le habían dado el recibo de otra transacción hecha unos meses atrás por quién sabe qué otro ciudadano. No se quedó callado, sabía que su caso no sería el único sino parte de un modus operandi de los funcionarios de esa oficina para robarse unos pesos al mes. Evidentemente no los hacían en todos los casos, sino uno cada cierto número de trámites, y ese dinero simplemente no ingresaba a las arcas de la tesorería del Estado sino a los bolsillos de los cómplices. El ciudadano lo reportó a EL INFORMADOR y un reportero de este diario se apersonó en la oficina de licencias. Pudo comprobar al menos 10 casos similares en un par de días. Tras la publicación de la nota, la Contraloría del Estado documentó al menos 145 casos en los que se dieron recibos falsos y el dinero fue a parar a un contubernio de tres funcionarios de dicha oficina.

¿Cuántos casos de estos habrá en los trámites municipales o estatales? Se supone que federales no porque, ahí ningún funcionario recibe efectivo, todos los pagos se hacen en un banco y el ciudadano lo que muestra es la ficha de depósito como comprobante de pago. En el más básico manual anticorrupción la primera medida es evitar que exista efectivo en los trámites. No hay ninguna razón para que esto no sea así, salvo que haya alguien interesado en dejar la puerta entreabierta para la corrupción.

Hay una tendencia a diferenciar la gran corrupción de la pequeña corrupción. El siempre folclórico Vicente Fox le llamó “los peces gordos” grandes corruptos y grandes corruptores que según él iba a atrapar, pero no pescó ni un popocha. Si bien es cierto que se pescan de distinta manera los peces grades y los chicos, tan grave es que exista la corrupción de gran escala, la de los contratos, compras de Gobierno o concesiones, como la pequeña, aquella de los trámites, las multas y los pagos de derechos. Como el pez grande y el chico, la corrupción grande y pequeña como parte del mismo ecosistema de desfalco al erario, existen, conviven y se retroalimentan.

No se cuántos trámites del Gobierno aún aceptan dinero en efectivo, pero ese es un sencillo primer paso para evitar ese robo hormiga que termina pelando el árbol.

