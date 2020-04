La confianza hecha trizas

No sé qué llegue primero, que me informen que soy positiva a COVID-19 o que me avisen que estoy desempleada. La “tensa calma” que se vive por estos días en la ciudad, a la espera de que la curva de casos suba, en medio de la incredulidad y desinterés de mucha gente por el tema, me hace creer de forma contundente en pocas opciones de lo que nos espera en un futuro inmediato.

No, no puedo pensar positivamente porque las fuerzas se acaban, y es impensable confiar en la posibilidad de la “unidad nacional” a través de los representantes populares que dicen buscar el bien social, cuando en el fondo no se pueden sacudir las ganas de aprovecharse del momento.

Hace unos días observé uno de los tantos videos que han llegado a las redes sobre la razón por la que atravesamos esta contingencia y su significado esotérico. Lo adapté a lo que en política deberían plantearse sus protagonistas: esto que vivimos se trata de confrontarnos con nuestra parte más individualista, egoísta, egocéntrica y corrupta. ¡Qué tarea tan difícil! Entre la desconexión con la ciudadanía y la convulsión mundial por el maldito virus.

Comparto algunas ideas del análisis que escribió el maestro, e investigador de la Universidad de Guadalajara, Juan Carlos Cornell sobre las decisiones políticas ante la pandemia: implican tener en cuenta las variables sociales, culturales y económicas. Las autoridades priorizan unas sobre otras.

Ante la pluralidad científica y la diversidad política, la confianza de un buen diagnóstico y una buena estrategia está hecha trizas.

“No fomentar la polarización política ni la desinformación en aras de la rentabilidad” y, agregaría, no hacer campaña, ni intentar atraer votantes ofreciendo ayuda para enfrentar el COVID-19, disfrazada de un “profundo acto de amor”.

Es el momento de buscar el equilibrio poniendo al centro a la sociedad civil, nadie lo hará si no somos nosotros. Hasta hace unas semanas, durante la jornada del maravilloso y potente movimiento causado por el 8 de marzo, se hablaba sobre el contrapeso que el país necesitaba, la oposición genuina que se construyó. Permitamos que esto continúe ante una crisis que nos sobrepasó y que nos coloca en una situación de igualdad por los casos de desempleo que a diario se suman, el miedo, la incertidumbre, por todo lo que nadie quería que pasara y que nos toca enfrentar. Necesitamos ser empáticos en la solución de los problemas que nos afectan. Hay que obligar a las autoridades a coincidir en sus diferentes estrategias promoviendo nuevas formas de solidaridad con los grupos y personas vulnerables. “Los gobiernos van y vienen, pero l@s ciudadan@s continuaremos siendo los mismos”.

El video concluye sosteniendo que esta severa crisis dará paso a una nueva conciencia del bien común.