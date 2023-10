“La caballada oficial del Estado”

Por andar mitoteando con los malabares de Morena en sus luchas por llegar a la grande en nuestro bello hogar, en que por cierto me fue bien en mis predicciones, ya que atiné cinco de los seis que esperan ser elegidos por el pueblo bueno y así dije serían el doctor, que le gusta comprar nominaciones; Chema, que le entiende mejor y Papacheco, dueño de un gran entusiasmo; y por las chicas, Claudia Delgadillo, que conoce dónde se está metiendo y Cecilia, cuya fidelidad al líder es innegable y hay otra que no conozco.

Por eso no había hablado de MC, en que a mi juicio deben seguir a su guía y líder Enrique Alfaro (yo con el campeón hasta que pierda), aunque hay quien coquetea con Veracruz. Pero la fuerza y el oficio político es Alfaro; Dante, de Veracruz, probablemente es mejor para negociar otros favores a cambio de sus lugares, pero en otros lados porque no creo que por aquí lo dejen.

No aludiré a los que sólo se promueven sino a los que creo harían mejor papel. El primero que no he visto mencionado es Enrique Ibarra, el único que sabe leer y escribir, pero no se ha escuchado de él, aunque ganas sí le han de dar. Otro del que se habla mucho es el senador Castañeda, que todos concuerdan que es buena persona pero no se cómo anda su fama, aunque cercano al líder sí es, y yo siempre he opinado que el Senado es una especie de siesta sexenal y más siendo minoría, pero eso es sólo mi criterio, a la mejor estoy mal.

Y, desde luego, como gran favorito, el ultra mega popular presidente Lemus, amo del espectáculo y de muchos de los grandes eventos que por su impulso han sucedido, que ha sido gran promotor de lo que para él es el “centro histórico” pero que su gobierno tiene deficiencia en el cuidado de las calles, que están llenas de hoyos y la recogida de basura, que tiene a la ciudad llena de desechos, materias en que ha fallado.

Hay otros que no han sido mencionados, tanto Frangie -muy cercano al ultra mega popular- que es más mi concepto de gobernante y Zamora, a quien no conozco pero que cada que he llamado a alguno de este par siempre me han atendido.

En cuanto a las chicas, ese partido sí las tiene, pero es más como el club de Toby y sólo distingo a una senadora que sueña con esa silla y quién no va a soñar con un hueso de ese tamaño, todos soñamos con ese presupuesto y a la mejor nosotros somos la pesadilla del presupuesto. La otra sería Mirza, pero creo anda buscándole por otro lado.

En fin, a ver cómo nos va con esta predicción, al cabo que si fallamos o atinamos todo no pasa nada más que fallamos predicciones en esta, nuestra semanal plática dominguera.

@enrigue_zuloaga