La UP trae plata y bronce de la Universiada de Mérida

En esta ocasión se jugó la Universiada en la ciudad de Mérida, del 6 al 9 de mayo, en las instalaciones del Club Campestre, el mismo donde se realizó en el mes de febrero la última etapa del CNTU.

Los representantes de nuestro Estado fueron la Universidad Panamericana y la UDG.

La UP es la universidad que se llevó en singles de hombres la medalla de bronce, en la raqueta del joven Mauricio Rivera, quien perdió la Semifinal contra Kevin Carpenter por 5-7, 6-4y 6-3. Kevin fue el ganador de la medalla de oro, campeón indiscutido.

Mauricio jugó un partido con altos y bajos y además tuvo un problema estomacal, cosa que le afectó mucho en el segundo set, pero luchó hasta el final, tratando de contrarrestar los fuertes golpes de derecha de Kevin, a quien se le ha visto en los últimos torneos con mucha seguridad en su tenis para ganar varias competencias en este año.

Al día siguiente Valeria Hernández, de la UP, y Mauricio Rivera jugaron la Final del evento de mixtos, pero perdieron contra una dura pareja que se dedica a jugar tenis profesional, se entrenan para eso, ya que estudian por línea sin necesidad de ir a su universidad. La verdad dieron buena batalla los jugadores de la UP, perdiendo por 8-4, ya que era un set a ocho. De esta manera la UP se quedó con la medalla de plata.

Pero también la UP se llevó el segundo lugar por equipos varonil, formado por Jorge González, Gibrián Rodríguez y Mauricio Rivera, este premio es la suma de puntos que se obtienen por cada ronda que pasan tanto en singles como dobles caballeros y doble mixtos.

Con esto la UP cierra un año exitoso, ya que el semestre pasado en el circuito del CNTU en el primer torneo del circuito en MTY, el equipo varonil se llevó cinco terceros lugares, después en el TEC de GDL cuatro terceros lugares, en noviembre en el TEC CEM, se consagran campeones nacionales por equipo, después en febrero en Mérida en la última etapa del circuito, Mauricio Rivera se consagra campeón en singles y en dobles llegó junto con Óscar Sánchez el tercer lugar, lo mismo que sus compañeros de la UP Luis Pineda y Jorge González.

Después en Puerto Vallarta en el Master la UP, por medio de Mauricio, queda en tercer lugar en el torneo y también tercer lugar a nivel nacional; en dobles el equipo de la UP hace el uno y dos, Luis Pineda y Jorge González en primer lugar, y Óscar Sánchez y Mauricio Rivera en segundo, y a nivel nacional dos del ranking la primera pareja y tercer lugar la segunda.

Increíble la cantidad de trofeos que se llevaron este año estos jóvenes de la UP.

La Universiada sin duda alguna es un evento que tiene un gran nivel en sus jugadores, por lo mismo ya necesita cambios urgentes en su reglamento como en la organización, de esa manera podríamos darle más prestigio, calidad en los detalles que necesita un jugador de ese nivel, como así también los jugadores que vayan realmente tengan el nivel para estar ahí, hay muchos que están en la primera ronda , que realmente no tienen nada que hacer.

Otros resultados del evento son los siguientes: campeona de singles femenil Andrea Villa Real vs. Chely Rodríguez, segundo lugar; Kevin Carpenter campeón medalla de oro y Mauricio Reséndiz finalista, medalla de plata; Siller y Delgado de la Anáhuac medalla de oro y medalla de plata Arturo Espinosa y Alejandro Sepúlveda del ITSON.