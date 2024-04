Algunas personas comienzan su día desde muy temprano, por lo que después de algunas horas necesitan recargar energía por las tardes para completar todos sus deberes.

En este contexto, te contamos cuánto es el tiempo recomendado por especialistas de la Universidad de Harvard para tomar una siesta perfecta sin afectar tus horas de sueño en la noche.

Al respecto Harvard, en colaboración con el Brigham and Women's Hospital y la Universidad de Murcia realizaron un estudio para saber cuál era el tiempo perfecto para tomar una siesta.

Dentro de la investigación determinaron que al momento de dormir una siesta cuenta mucho el lugar, el ambiente y la temperatura del lugar en donde se tome.

La conclusión del estudio realizado arrojó que las personas que toman siestas de 30 minutos al día, suelen tener índices de masa corporal más altos y tienen probabilidades más altas de padecer síndromes metabólicos como problemas cardiovasculares, obesidad y diabetes.

Por este motivo, se recomienda que si vas a tomar una siesta durante el día no debe durar más de 30 minutos, ya que estos problemas de salud no afectan a quienes no toman siestas o tienen un nivel bajo de sueño.

Martha Gauntlet, investigadora de la Universidad de Murcia, señaló que en cuanto a la calidad del sueño influye mucho si se toma una siesta en la cama o en el sofá.

Otra cosa que destacó el estudio de Harvard fue que si una siesta se toma después de las 3:00 de la tarde afectará notablemente el sueño nocturno, así que se recomienda que se tome antes de esta hora. Cabe mencionar que para que la siesta sea perfecta, también se recomienda que sea en un entorno oscuro y en un ambiente templado.

