El himno nacional más oído del fin de semana es “La Marsellesa”: el sábado 14 por el aniversario de la toma de la Bastilla, el domingo 15 por la final de la Copa del Mundo, que les bleus disputan a la pequeña y heroica Croacia.

La gran mayoría de los himnos que se usan hoy en día fueron compuestos en el siglo XIX, al nacer el Estado moderno y los nacionalismos, aunque hay algunas excepciones; parece que, por ejemplo, el británico “God Save the Queen” data de la primera mitad del XVIII, y del mismo siglo es “La Marcha Real” española (que por cierto no tiene letra), mientras que el holandés “Het Wilhelmus” parece ser del XVI.

Pero “La Marsellesa” no se compuso en Marsella (tampoco “La Brabançonne”, otro himno muy en boga, en Brabante; en cambio, “La Bayamesa”, el himno de Cuba, sí se escribió en Bayamo).

El himno francés no tiene que ver en su origen con la Revolución: lo escribió en Estrasburgo, en una noche (estilo González Bocanegra), del 25 al 26 de junio de 1792, el oficial del ejército de Luis XVI Claude Joseph Rouget de l’Isle (1760-1836), a instancias del alcalde de la ciudad, el Barón de Dietrich, en cuya casa se cantó por vez primera. El título original fue “Canto de Guerra para el ejército del Rin”, pues su propósito era alentar a las tropas francesas, enzarzadas por entonces en la guerra contra el Imperio Austro-Húngaro, que a la postre resultaría desastrosa para la monarquía francesa.

Quienes llevaron a París en agosto de 1792 ese canto patriótico fueron voluntarios marselleses, por lo cual se adoptó en el habla popular el título de “La Marsellesa” y se reivindicó para la causa revolucionaria, pues ese mismo mes la familia real fue apresada y terminó así una historia monárquica de más de mil años. Fue tal el éxito de la composición de Rouget de l’Isle que “La Marsellesa” es reconocida oficialmente como “canto cívico” el 14 de julio de 1795: así pues, aunque no de origen revolucionario, estuvo ya presente desde el nacimiento de la República... antes de ser sustituida por otros cánticos en tiempos de Napoleón.

La segunda revolución de 1830 la vuelve a poner bajo los reflectores, y por fin en 1879, durante la Tercera República, fue decretada himno nacional. Durante la ocupación alemana de 1940-1944 su interpretación en público estaba controlada por los invasores -de ahí la memorable escena en el café de Rick, en la película “Casablanca” (1942).

A lo largo del tiempo no se ha dejado de usarla para distintas composiciones e incluso de meter mano a la letra: en 1881 se insertaron versos anticlericales con motivo de una elección legislativa; en 1882 Tchaikovski la usa en su “Obertura solemne” en conmemoración de la victoria rusa sobre las tropas napoleónicas; los Beatles la insertan en 1967 al principio de “All you need is love”...

(Habría que volver a leer el memorable artículo de Guillermo Sheridan (está en su compilación ‘Lugar a dudas’) donde comenta aquel mito-mitote que todo mundo oyó en la escuela de que “en un concurso mundial de himnos, ‘La Marsellesa’ ganó el primer lugar, y el Himno Nacional de México, el segundo”.)