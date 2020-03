La Federación no es la madrina

Sí, ya se sabe que los estados y los municipios reciben recursos federales, que los políticos locales se hacen guajes con la idea de ser los cobrones, y que las entidades federativas dependen más del dinero que se reparte entre todas que de sus prediales o impuestos hoteleros.

Pero hay una confusión lamentable sobre el papel de la Federación. Leo que el gobierno federal “reparte” a los estados, que la Federación saca adelante a Chiapas, que Jalisco es parásito de la Federación.

¿Perdón? A ver. Para empezar, vamos poniendo los puntos sobre las íes. La Federación no existe en el plano físico. No tiene territorio ni produce riqueza. La Federación es originalmente un acuerdo entre las partes (los estados), materializado en órganos de gobierno comunes para administrar a la suma como a una unidad. Eso es algo que olvidaron los priistas, que convenientemente ignoran los morenistas, que nunca aplicó el PAN. No, el gobierno federal no es el jefe de los gobiernos estatales; es la materialización del acuerdo territorial entre todos ellos.

Aclarado ese punto, vayamos al siguiente. ¿Cómo va a ser parásito un estado que recibe de la bolsa común? Ni Chiapas, ni Tabasco, ni Jalisco son los niños mimados de la madrina que reparte el bolo. ¿Por qué? Porque otra vez: la Federación no es una entidad territorial que produzca riqueza. Es la materialización de un acuerdo para repartir la riqueza que se genera en el mundo real: las ciudades, el campo, las minas, el mar.

Es verdad que existe una fuente de riqueza adicional, la de los veneros del diablo (Pemex), que se usa como si fuera propiedad del gobierno federal o del líder sindical en turno o del presidente del día. Pero ojo, actualmente sólo uno de cada tres pesos de las arcas públicas proviene de ese tesoro. El resto proviene de la economía de los estados. Así que, ¿cómo va a ser parásito un estado? ¿A dónde debería ir el dinero que se junta con la producción de todos si no va a los estados? ¿Debe usarse en ese pastel de milhojas burocrática que es el gobierno federal? Así sucede en gran medida, y claramente el parásito de los recursos es ese gobierno, que crece siempre en poder y al que confundimos desde hace mucho con una instancia superior.

No, no hay forma de que un estado sea sanguijuela. En todo caso, los gobernantes estatales y municipales son comodinos, pero el estado nunca será sanguijuela por recibir lo que le corresponde en derecho. Si un gobernador bravuconea contra la administración federal y arma bonitos discursos de independencia, lo primero que debe hacer es reclamar los impuestos federales que se generan en su zona. Cobrarlos directamente y hacerlo bien. Si alguien cree que lo que debe hacer es cobrar más impuestos locales para reducir el porcentaje que le corresponde está totalmente equivocado, no lo escuchen. ¡Ahora resulta que los ciudadanos van a pagar más para no recibir lo que ya pagaron como impuesto federal! Por favor no.