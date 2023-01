La Cosa Nostra, el ‘Chapo’ y García Luna

La noticia le dio la vuelta al mundo en solo unos minutos: La policía italiana capturó a Matteo Messina Denaro, considerado el jefe máximo de la Cosa Nostra -término usado para referirse a la mafia de origen siciliano, considerada una de las tres redes más importantes de narcotráfico en el mundo-. Durante poco más de 30 años logró evadir la justicia, y ahora con los cargos por los que se le acusa, que van desde la creación de redes dedicadas a la extorsión, narcotráfico, lavado de dinero y como responsable de decenas -por no decir cientos- de asesinatos, seguramente pasará el resto de su vida en una cárcel de alta seguridad.

Posiblemente el equivalente en la importancia en la detención de capos pudiera ser comparada con la aprehensión de Joaquin ‘Chapo’ Guzman -enero de 2016- quien, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), a través del Cartel de Sinaloa es la organización de narcotráfico que controla el mercado estadounidense. Pero antes de la Cosa Nostra y el Cártel de Sinaloa, a nivel mundial, está la Ndrangueta -palabra de origen calabrés que se interpreta como ‘hombría’ y ‘coraje’-, organización criminal de la región de Calabria -también en Italia-, que es considerada la mafia más poderosa y rica del mundo por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

Cuando surgen este tipo detenciones, donde se conocen los alcances de estas organizaciones criminales, donde se habla de la enorme influencia que han tenido estos personajes con sus exitosos ‘negocios’ y donde colateralmente se manifiesta una realidad, que es Estados Unidos uno de los mayores consumidores de drogas en el mundo -primer lugar en cocaína-, uno se pregunta, ¿Quiénes son y en donde estan los capos estadounidenses?

Los grandes capos no existen al norte del Río Bravo, es la conclusión a la que llegan expertos investigadores de la DEA. Señalan que por la manera en que están organizados y cómo se logra la distribución de la droga -enviada por el Cártel de Sinaloa primordialmente-, no hay cabezas visibles. Indican algunos informes de la agencia que quienes son parte de la red de distribución son personas muy discretas, que no despiertan sospechas de la policía y muchas veces tampoco de sus vecinos o amigos. Además, la red o las redes están integradas por pandillas locales o delincuentes menores, como está documentado también en el libro ‘Narcos Gringos’, de Jesús Esquivel, que después de la publicación de su primera edición en el 2006 fue corroborado por analistas e investigadores del fenómeno y multimillonario negocio de las drogas. Opulenta ‘ocupación’, “que ha enriquecido a los cárteles mexicanos más allá de sus sueños más salvajes” redactó en un informe el agente retirado de la DEA Thomas Cindric, un veterano de la División de Operaciones Especiales de Élite.

Ayer en una Corte Federal de Distrito en Nueva York se inició el juicio en contra de Genaro García Luna -jefe de la policía durante la administración del expresidente Felipe Calderón-, a quien se le acusa de facilitar las acciones de operación de los carteles de la droga en México, que su detención no se compara con la de los grandes capos arriba mencionados, pero posiblemente su proceso judicial ayude a desmadejar la maraña del narcotráfico y dar un poco de más de luz sobre otros involucrados en el fructífero y dañino negocio. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net