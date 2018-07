¿Qué quieres ser cuando seas grande? Quiero hacer todo lo que pueda ser capaz de hacer, hacerlo bien y hacerlo con pasión



Karla Edith “Karith” Ortiz Cárdenas, nació en Guadalajara, Jalisco (México), el 23 de abril de 1982 y aunque lleva ya algunos años en los escenarios, tendríamos que decir que lleva toda una vida, pues desde pequeña su vida ha girado alrededor de la música y el arte.

A los tres años ya sabía leer y tenía ya memorizadas muchas canciones del momento, le gustaba presentarlas a familiares y amigos en las reuniones. A los 10 años estudió piano con Laura Edith Gutiérrez, con quien tuvo la experiencia de presentar varios recitales en el Teatro Jaime Torres Bodet y en el Teatro Experimental. Unos años después, practicó patinaje sobre hielo, las clases de ballet y jazz fueron el complemento ideal; más tarde, participó en varias competencias y en 1999, con el apoyo de su entrenador Alejandro Chávez y de Iván Murillo, ganó el 1er lugar nacional de su nivel.

En 2002, estudió Comunicación por Medios Electrónicos en Único de la UAG, y recibió mención honorífica. El aspecto artístico no dejaba de estar presente, pues la fotografía, el diseño, la toma del video y todo lo relacionado a la producción audiovisual, no dejan de ser todo un arte.

En 2003, participó en el certamen “Nuestra Belleza Jalisco” y estuvo entre las 11 finalistas. Fue una experiencia grata y satisfactoria. Estudió actuación con Enrique Martínez y, tiempo después, con Eduardo Villalpando; participó en pasarelas para el diseñador mexicano Santiago Lomelli en el desfile Lunas de Otoño; para Lorena Urbina, de Grupo Textil Ivho; para Flor Calderón, de Calzado Grezzo y para Rosario Mendoza, de Takasami.

Después, retomó la música pero ya no en el piano sino en la voz. Tomó clases de canto con Maru Magaña, Javier Gerardo, David Domínguez, Jaramar Soto y Yekina Pavón; en el piano-bar “La Copa de Champagne” llegó a un público bohemio, que fue un factor importante en el arranque de este vuelo maravilloso en el mundo de la música.

A finales del 2012, presentó su primer álbum “Karith Ortiz”, con covers que van desde la balada, pop, algunos temas con arreglos de bachata y salsa.

En junio del 2016, Karith estuvo presente en el XXVI Festival Boleros de Oro, en La Habana, Cuba. Cantó acompañada de la Orquesta de la ICRT dirigida por el Mtro. Miguel Patterson en el Teatro Mella, y con la banda de jazz del Mtro. Joaquín Betancourt en el Teatro América. Karith creció y brilló con su musicalidad, excelente interpretación y belleza, para todos fue, sin duda, una digna representante de Jalisco y de México.

En Agosto 2016, fue ganadora del 1er lugar en el Concurso de Interpretación de Boleros: 100 años Pedro Infante, en el marco del XV Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional que organiza la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Dirección de Culturas Populares. Recibió el reconocimiento de manos de las hijas de Pedro Infante, Lupita Infante e Irma Infante Dorantes, en el Teatro Degollado, donde se realizó un homenaje al ídolo inmortal.

Actualmente, promueve su disco “Pasión Vintage-Boleros” y prepara varios proyectos que han ido tomando forma con el tiempo, gracias a un diplomado en la SOGEM Guadalajara que le ha dado las herramientas para desarrollar sus poemas, las letras de sus propios temas y escribir cuentos infantiles.



Me considero una mujer que no teme a los retos, que cuida los detalles de todo lo que emprendo o realizo. Mis grandes fuentes de inspiración, fortaleza y creatividad han sido ser madre, el amor y apoyo que recibo de mi esposo, mis hijos y familia; eso me ha motivado a dar lo mejor de mí. También esa parte intrínseca del proceso creativo, la espiritual, que detona el impulso de expresar, de contribuir con el arte a diversos motivos sociales-personales, la necesidad humana de comunicar, crear y dejar huella.

He aprendido de muchas experiencias buenas y malas que, hoy por hoy, me han hecho más fuerte. Estoy agradecida con la vida por todo y quiero motivar a más personas a realizar sus sueños.