Kamala, “que se ponga las pilas”

Recuerda aquella fotografía histórica del 22 de noviembre de 1963 donde se veía al vicepresidente Lyndon B. Johnson a bordo del Air Force One, que trasladaba de Dallas a Washington los restos del asesinado John F. Kennedy, prestando juramento como presidente de los Estados Unidos, o aquella escena en la oficina Oval de la Casa Blanca el 9 de agosto de 1974, donde el vicepresidente Gerald Ford asume la presidencia tras la dimisión de Richard Nixon como consecuencia del escándalo Watergate. Ambos escenarios se presentaron siguiendo el ordenamiento de la Constitución de los Estados Unidos y la Ley de Sucesión Presidencial redactada en 1947, que señala que el presidente debe ser reemplazado por el vicepresidente si está incapacitado, muere, renuncia, no es capaz de ocupar su cargo o es destituido. Y el tema toma vigencia después del debate presidencial del jueves pasado, donde el pobre desempeño del presidente Joe Biden y las condiciones que mostró, han generado una serie de teorías sobre si debe continuar en su intención de intentar reelegirse en las elecciones de noviembre próximo.

En caso de cualquier escenario adverso -de los contemplados en la ley- que pudiera suceder con Joe Biden, de aquí y hasta el 20 de enero del 2025 cuando termina su mandato, sería la vicepresidenta Kamala Harris quien asumiría el cargo. Y en el hipotético caso que en la elección presidencial del 5 de noviembre Biden ganara la contienda electoral, Harris continuará en la misma posición de reemplazarlo en caso de algún inconveniente, ya que es su compañera de fórmula.

Muchos especialistas médicos han coincidido en que el deterioro mental y físico de Joe Biden ha sido notorio en los últimos dos años e incluso muchos demócratas influyentes en el partido se han dado a la tarea de sondear algunas posibilidades antes de la convención del partido en agosto próximo. Sin embargo, el presidente insiste en que está en condiciones de continuar, lo mismo que opina su familia y algunos de sus allegados. De acuerdo con el diario The New York Times, el fin de semana “Biden se reunió con su esposa, sus hijos y sus nietos en Camp David -casa de descanso de la presidencia- mientras intentaba descubrir cómo calmar la ansiedad demócrata. Si bien sus familiares eran muy conscientes de lo mal que lo hizo contra el expresidente Donald Trump, argumentaron que aún podía demostrarle al país que sigue siendo capaz de servir otros cuatro años”. El mismo periodico dijo en otro artículo que “ninguna figura importante del partido ha roto filas para pedir la renuncia de Biden, y prominentes demócratas, incluidos los ex presidentes Barack Obama y Billm Clinton, expresaron su apoyo total”.

Así que ante las circunstancias actuales y posibilidades que se le pueden presentar hipotéticamente a Kamala Harris, quien tiene una pobre aprobación de percepción ciudadana de apenas el 38 por ciento, más vale que “se ponga las pilas” y esté preparada ante una eventualidad que la pondría al mando de la posición más importante del mundo.

