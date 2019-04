Julio Urías triunfa venciendo adversidades

De los 20 peloteros mexicanos integrados esta campaña 2019 en equipos de Grandes Ligas, otro lanzador mexicano que está jalando reflectores por su brillante desempeño es el joven sinaloense Julio César Urías Acosta de 22 años de edad, quien está convertido en un baluarte jugando para Dodgers de Los Ángeles, su único equipo desde 2016 que debutó en la Gran Carpa.

Siendo claro que el zurdo Julio Urías transita por un gran momento como ligamayorista, es importante destacar que ha tenido que surcar por un camino complejo en medio de la lucha por preservar la salud física y emocional tras haber sido sometido a difíciles cirugías para extirpar un tumor en su cabeza debiendo afrontar gran merma en su aptitud visual del ojo izquierdo, recordando lo que alguna vez el recio chamaco expresó al respecto : “Así es como funciona Dios, me dió un ojo izquierdo malo, pero a cambio me otorgó un brazo izquierdo bueno”, dejando claro a quienes le auguraban dificultades que con disciplina y carácter habría de salir avante de las vicisitudes y triunfar; pero también hay mérito en su manager, Dave Roberts, quien desde que lo incorporó al roster titular le ha cuidado bien, guiándolo por espacios claros, con ritmo y con un número adecuado de lanzamientos por cada participación y espacio de tiempo de utilización de su brazo, especialmente a partir que se lesionó el hombro y debió ser sometido a importante intervención quirúrgica tras la cual debió permanecer alejado de la actividad beisbolera alrededor de año y medio, y otra vez hizo gala de entereza para realizar todo lo se le indicó por los médicos y rehabilitadores clínicos a fin de poder volver a involucrarse en la actividad beisbolera mediante un programa para recuperar su fuerza y destreza que le llevó a jugar desde con equipos sucursales de Dodgers en Ligas Menores a regresar fortalecido el año pasado casi al final de la campaña, logrando brillar en la Serie de Campeonato en La Liga Nacional y lucir tremendamente en la Serie Mundial, aunque su equipo no pudo ganar.

Urías está en plan grande batiendo récords; fue el jugador más joven con 22 años de edad en abrir un juego de Serie Mundial después de Fernando Valenzuela, quienlo hizo a los 20. Ha sido el mexicano más joven en debutar en Grandes Ligas con tan sólo 19 años, también después del “Toro de Etchohuaquila”, y está ahí como un gran prospecto y ganándose a pulso el cariño y afecto de los mexicanos.

Especialmente tras la actuación última como abridor frente a Minnesota, al recetarle nueve ponches lanzando durante seis entradas, recibiendo solamente un hit y ninguna carrera.

Para muchos Julio Urías no está ahora en el lugar que merece, al ser enviado nuevamente al bullpen de los Dodgers, más habrá que recordar que el chamaco viene de un proceso postoperatorio y está sujeto a un cuidadoso programa acorde a la estrategia de su Manager y el cuerpo de apoyo técnico y médico de Dodgers, de ahí que se sabía claramente que el sinaloense estaba destinado a iniciar la actual campaña como relevista y tener apariciones abriendo juegos posteriormente según evaluación de su desempeño y desarrollo clínico además de las oportunidades por necesidad de suplencia a los designados como titulares en el rol de abridores, siendo que ello le surgió intempestivamente tras la lesión de Clayton Kershaw y Rich Hill, por lo que tuvo la ocasión temporal de aperturas.

Pero siendo que Roberts conoce tanto la capacidad y alcances, como las condiciones físicas y anímicas que ahora tiene Julio, seguramente sabrá darle tiempo y espacio adecuados y en cualquier momento retornarle como abridor, más ahora le toca regresar al bullpen donde, como afirma su timonel, será un estelar que podrá abrir ocasionalmente un encuentro, relevar o hasta cerrar.

