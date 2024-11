Ecos de la Jornada 16

Chivas hizo lo suyo, fue a la casa del Santos y le gana 2-0 y ahora, a esperar la siguiente jornada para ver su ubicación si pasa directo o Play-In. León increíblemente deja ir la posibilidad de meterse, perdona al Mazatlán con 2 penaltis fallados, empatan a 0 y tiene que ver que hace el rojinegro en sus partidos. Pumas a medio gas le gana 2-0 al Querétaro, de momento está en zona de calificación directa. Tigres le gana 2-1 al Toluca y la saca del segundo lugar. Necaxa y San Luis empatan a un gol, los rayos le hacen la mal obra a los sanluisinos. América gana 2-1 al Pachuca, rescató el partido de ir perdiendo. Xolos ya se saboreaba el triunfo y en tiempo de compensación le sacan el empate los Bravos de Juárez.

Todo mundo ya daba por muerto a mis rojinegros antes de jugar su partido contra la Máquina, ya le etiquetaban los mil partidos perdidos, había apuesta de cuantos goles iban a recibir, y que seguro Cruz Azul iba a romper la cantidad de puntos. En la Transmisión, los televisos denostaban y criticaban, peeeeroooo, mis zorros sacaron la casta que no se había visto y lograron un empate "a lo Atlas" y dejo calladitos a muchos, y aunque le regalaron un penal a La Máquina, no les fue suficiente y el partido terminó 2-2.

Así termino la Jornada 17

Querétaro termina su participación en este torneo ganando 3-2 a un Santos que fue un desastre, Acevedo comete un error infantil en el tercer gol. Pumas va a Mazatlán y saca los 3 puntos, gana 1-0, con un penal muy dudoso a favor. Pachuca pierde 1-0 en su casa contra Juárez, los Tuzos concluyen un campeonato de terror para ellos, y ahora a replantear su futuro. Chivas pierde en casa su oportunidad de entrar directo a la Liguilla, un gol en tiempo de compensación y un poco dudoso por un posible recargón, San Luis se lleva el triunfo 1-0. La marea roja de Toluca arrasó con el América, aparte de la goliza les dio un baile, con un 4-0 contundente las águilas van al Play-In, Paulinho es el campeón goleador del certamen. Rompiendo el récord de puntos, Cruz Azul empata a 1 gol contra los Tigres, los felinos dejan el segundo lugar, pero nadie los mueve del tercero. Atlas fue a Aguascalientes buscando un puntito y lo logró, con el empate a 0 goles contra el Necaxa, le alcanza para llegar al Play-In. Monterrey derrota 2-1 a León en medio de broncas y expulsados y entra directo a la Liguilla. Tijuana gana 2-1 al Puebla, después de ir perdiendo.

Así quedaría el Play in:

Esta etapa se jugará así:

9.- Guadalajara vs 10.- Atlas, partido a celebrarse en el Estadio AKRON posiblemente 20 o 21 de noviembre.

7.- Xolos vs 8.- América, también a jugarse el 20 o 21 de noviembre.

El ganador del 7.- Tijuana vs 8.- América entra directo a la liguilla y el perdedor jugará contra el ganador del juego del 9.- Guadalajara vs 10.- Atlas para buscar un lugar.

Para la liguilla así quedo la tabla:

1.- Cruz Azul, 2.- Toluca, 3.- Tigres, 4.- Pumas, 5.- Monterrey, 6.- San Luis, 7.- Tijuana, 8.- América, 9.- Chivas, 10.- Atlas.

Los únicos duelos seguros son: Tigres vs San Luis y Pumas vs Monterrey.

Champions League resultados de la jornada 4

Liverpool 4 Leverkusen 0, Sporting de Lisboa 4 Manchester City 1, Bolonia 0 Mónaco 1, Celtic 3 Red Bull Leipzig 1, Lille Olympique 1 Juventus 1, En un resultado sorprendente Real Madrid 1 Milán 3, Dortmund 1 Sturn 0, PSV 4 Girona 0, S Bratislava 1 Dinamo Zagreb 4, Sparta P 1 Stade Brestois 2, PSG 1 Atlético de Madrid 2, Stuttgart 0 Atalanta 2, Estrella Roja 2 Barcelona 5, Inter 1 Arsenal 0, Bayern 1 Benfica 0, Shakhtar 2 Young Boys 1, Club Brujas 1 Aston Villa 0, Feyenoord 1 Red Bull Salzburg 3.

La tabla general nos arroja hasta el momento a estos 10 equipos en los primeros lugares, después de 4 partidos jugados.

1.- Liverpool 12 puntos, 2.- Sporting Lisboa 10 pts., 3.- Mónaco 10 pts., 4.- Stade Brestois 10 pts., 5.- Inter 10 pts., 6.- Barcelona 9 pts., 7.- Dortmund 9 pts., 8.- Aston Villa 9 pts., 9.- Atalanta 8 pts., 10.- Manchester City 7 pts.

El Real Madrid ocupa el lugar 18, con 6 puntos.

Así es el nuevo sistema de clasificación: Los ocho primeros equipos de la clasificación pasan directamente a octavos de final. Los equipos del 9º al 24º deben superar una ronda extra. Los equipos del 25º al 36º quedan eliminados.

Inician los cuartos de final de la Concacaf Nations League

Jueves 14 de Noviembre juegos de ida

Jamaica vs Estados Unidos 7:00 pm, Costa Rica vs Panamá 9:00 pm.

Viernes 15 de noviembre

Surinam vs Canadá 5.30 pm, Honduras vs México 8.00 pm.

Javier Aguirre tendrá su primera prueba ya en un torneo oficial, donde la base de su equipo son los jugadores de la máquina del Cruz Azul, no va a hacer una aduana fácil el juego en Honduras, esperemos que saquen un buen resultado.

Eliminatorias de la Conmebol para el Mundial

Jueves 14 de Noviembre

Venezuela vs Brasil 3:00 pm, Paraguay vs Argentina 5:30 pm, Ecuador vs Bolivia 6:00 pm.

Viernes 15 de Noviembre

Uruguay vs Colombia 6:00 pm, Perú vs Chile 7:30 pm.

Casos y Cosas del Futbol

Durante muchos años en el futbol mundial ha habido frases simpáticas de los futbolistas, entrenadores y gente del futbol que han originado muchos comentarios.

El Alemán Franz Beckenbauer soltó esta: "En el Futbol siempre hay una posibilidad: victoria, derrota o empate".

Américo Gallego, este argentino, dijo: "Hoy tocamos techo…" tras una derrota de su equipo Independiente en el 2003.

El técnico Inglés Phil Neville "Los Brasileños son de Sudamérica, Los Ucranianos serán más europeos".

Michel González, un icono español. "Si llega a entrar el balón es gol".

Thierry Henry, jugador francés, "A veces, en futbol, tienes que marcar goles".

Mario Balotelli, internacional Italiano. "El árbitro vio mi cuerpo, se puso celoso y me amonestó".

Lukas Podolski seleccionado Alemán. "El futbol es como el ajedrez, pero sin dados".

Francisco "Murci" Rojas, jugador Chileno. "Del país al que iré a jugar, no puedo contar nada, solo les puedo decir que es un equipo brasileño".

El Argentino Reinaldo Merlo dijo "¿Que cuantos pulmones tengo? Uno como todo el mundo".

Mark Draper, Inglés. "Me gustaría jugar en un gran equipo Italiano, como el Barcelona".

Mark Viduka futbolista Australiano. "No me importaría perder todos los partidos, siempre y cuando ganemos la liga".

Carlos Tévez, leyenda Argentina. "A medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa".

Edinson Cavani, figurón uruguayo. "Como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil".

El ex madrilista Sergio Ramos. "No siempre jugué futbol, cuando éramos niños, a muchos amigos le gustaba el baloncesto y a otros el básquet".

Vinnie Jones, Británico. "Ganar no es lo importante, siempre y cuando ganes".

Dani Parejo, jugador español. "Aspiramos a ganar la liga, cosas peores se han visto, así es que no vamos a tirar los brazos y dejar la toalla".

Daniel Osorno, Rojinegro. "La vida da Ruedas".

Nelson Pedetti: "Vi al arquero adelantado y se la tiré por arriba. Fue un gol de odontología".

Gustavo Biscayzacú: "Me siento bien físicamente, eso es gracias a la dieta que me proporcionó la nutricionista, basada en hidrocarburos". Comentó esto este jugador uruguayo.

El astro Brasileño Ronaldo Nazario. "Perdimos porque no ganamos".

Stan Collymore, también jugador Inglés. "He remitido al club una solicitud para ser traspasado. Pero déjenme decir que no quiero dejar a mi equipo Leicester.

Ian Rush, exfutbolista Gales. "No me gustaba jugar en Italia, era como hacerlo en un país extranjero".

David Beckham, figurón inglés y actual directivo del Inter de Miami. "Definitivamente, quiero que Brooklyn, mi hijo, sea cristianizado. Pero no sé todavía a qué religión".

Ousmane Dembélé, jugador francés, en una entrevista: ¿Periodista (P) "Eres zurdo o diestro? / Dembélé (D): Zurdo. P: ¿Seguro? También marcas con la pierna derecha./ D: Si, porque soy Zurdo. P: ¿Pero no tiras los penaltis con la derecha? / D: Sí, P: ¿Por qué? D: - Porque pateo mejor con la derecha.

Ugo Ehiogu, jugador inglés. "Estoy tan Feliz como uno puede estar. Pero he estado más feliz".

Alessandro Altobelli, exfutbolista Italiano: "Quiero agradecerles a mis padres, en especial a mi padre y a mi madre".

Y para mí el más simpático y que causo mucha polémica fue el que protagonizo Mohammed Anas, futbolista Ghanés. Cuando fue premiado como jugador del partido y en plena entrevista para la radio y televisión, manifestó: "Gracias por esto, le agradezco a mis seguidores, a mi esposa y a mi novia … Me refiero a mi esposa, lo siento", añadió rápidamente.

Copa Oro 2025

Ya salieron las sedes para la Copa Oro 2025. Esta comenzará el 14 de junio con la fase de grupos, etapa que finalizará el 24 de junio. Los Cuartos de Final están programados para disputarse entre el 28 y 29 de junio, las Semifinales se jugarán el 2 de julio y la Gran Final se celebrará el 6 de julio. Los estadios son de Estados Unidos y Canadá.

¿Cuáles serán las sedes de la Copa Oro 2025?

• AT&T Stadium - Arlington, TX, Q2 Stadium – Austin. TX, Dignity Health Sports Park – Carson. CA, NRG Stadium – Houston. TX, Shell Energy Stadium – Houston. TX, SoFi Stadium - Inglewood, CA, Allegiant Stadium - Las Vegas, NV, U.S. Bank Stadium - Minneapolis, MN, State Farm Stadium - Phoenix, AZ, Snapdragon Stadium - San Diego, CA, PayPal Park - San José, CA, Levi's Stadium - Santa Clara, CA, City Park- St. Louis, MO, BC Place - Vancouver, Canadá.

Esta vez no tomaron en cuenta a nuestro país y este evento será solo en esos países.

Y que siga rodando el balón.