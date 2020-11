El Dr. José Manuel Mireles representa una etapa de nuestra historia reciente de las más intensas y dolorosas por las que hemos pasado en los últimos lustros y que, lamentablemente, mutada, persiste.

Una lucha que se gestó desde la comunidad, de manera espontánea, de la que el Dr. Mireles formó parte como muchos otros, pero que no rindió en su momento los frutos que se esperaba. El movimiento de las autodefensas y policías comunitarias surgió como una necesidad apremiante para que el Estado asumiera su responsabilidad y acabara con las mafias y el crimen organizado que habían tomado posesión de Michoacán, una vez iniciada la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico urdida por Felipe Calderón.

Para analistas y estudiosos del fenómeno se empezó a gestar durante la administración del panista, precisamente, aunque se manifestó de manera plena en el arranque del gobierno peñista. El caso de las autodefensas, especialmente el Dr. Mireles como parte de ellas, es uno de los ejemplos más indignantes generador de rabia e impotencia, de los niveles de criminalidad con los que ha operado el Estado mexicano.

Hoy sabemos que es una historia de traiciones, corrupción e intereses muy ajenos a los que tendrían que atender, por mandato constitucional, las autoridades de nuestro país.

Después del engaño y la traición, luego de una lectura puntual de las debilidades del protagonista (eso lo saben hacer muy bien), el Dr. Mireles terminó encarcelado, desde mi punto de vista y, al parecer hay casi un consenso, de manera injusta, porque todo fue presuntamente una maniobra del gobierno de Peña Nieto con el asunto de la venta y legalización de armas de uso exclusivo del Ejército.

De todo lo que pasó en torno al Dr. Mireles, fallecido esta semana a consecuencia de complicaciones por COVID-19, quiero referirme a dos asuntos, uno quizá pendiente y el otro, para tener en mente siempre. Ni la polémica, ni la vida personal, ni sus errores.

El primero de ellos es la denuncia que haría, según anunció, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, recién que dejó la cárcel, por delitos de lesa humanidad contra Enrique Peña Nieto, precisamente, a quien acusó de permitir la legalización de miles de armas que sí se distribuyeron entre civiles michoacanos y fueron la causa de la descomposición del de por sí débil y roto tejido social. Muchos muertos; recuerdo la matanza de Apatzingán. Hasta donde pude indagar, esa denuncia quedó como algo pendiente, pero por lo menos públicamente se presentaron los argumentos.

Y el otro asunto, para no olvidar, fue la conferencia que dictó en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que dirigió un mensaje a los jóvenes. Un mensaje desde la experiencia dolorosa del daño que causan las adicciones, de la pérdida de vidas, historias y talentos; los grandes perjuicios del narcotráfico.

En aquella ocasión, fue a principios del año 2018, José Manuel Mireles presentó su libro ante estudiantes de la UNAM y les dijo, entre otras cosas, “que el miedo no se quita a la hora de enfrentar situaciones como lo que está pasando en la universidad -se refería a los dos traficantes de drogas que fueron asesinados en instalaciones universitarias- no esperen no tener miedo nunca, el miedo nunca se les va a quitar, el que muere de miedo muere todos los días, el que no tiene miedo muere una sola vez. Los conminó a defender su universidad, a unirse y a abrir los ojos ayúdenme a despertar la conciencia de toda la nación… prepárense muy bien, están en el mejor lugar del mundo para que cambien las cosas en toda la nación, no sólo en sus pueblos de origen… Esta es la mejor trinchera que existe para toda lucha social… El día que empiecen a defender su escuela nadie va a volver a entrar a venderles drogas, duro con ellos, las drogas no benefician a nadie, se pueden sentir bien un ratito, pero lo mejor es tener la conciencia despierta y el conocimiento trabajando.

Sobre esta presentación en la UNAM escribí en marzo de 2018 y dejó aquí la liga del artículo completo (http://lauracastrogolarte.blogspot.com/2018/03/unam.html).

Descanse en paz, Dr. José Manuel Mireles.

lauracastro05@gmail.com