Jorge Vergara y su encuentro con el boxeo

Tal vez el único encuentro que tuvo Jorge Vergara con el boxeo fue cuando le comentamos que si le gustaría que los dos boxeadores más populares de México, Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César “Chávez Jr., se enfrentaran en una pelea por el campeonato mundial Welter CMB, en el entonces Estadio Omnilife, casa de las Chivas. Vergara respondió: “Yo qué sé de boxeo, no sé nada de boxeo”. Instantes después dijo: “Son bienvenidos”. Así, con una respuesta corta, pero frontal, Jorge Vergara abrió la puerta para que la pelea que estaba esperando todo México, y más allá de sus fronteras, se realizara en el flamante escenario rojiblanco.

Jorge Vergara no sabría de boxeo, pero sí de negocios. El texto se publicó en EL INFORMADOR, columna Match, 15 de octubre de 2010.

Tiempos en los que JC Junior aventajaba en popularidad a “Canelo”. Guillermo Brito, match maker de la empresa tijuanense Zanfer, promotora del hijo del Emperador, dijo en torno al proyecto: “El Estadio Omnilife de Jorge Vergara es un escenario pletórico y grandioso para una pelea entre Chávez Junior y ‘Canelo’, y para cualquier otro evento; podría ser un buen escenario, en cuanto a negocios y espectacularidad, pero en lo deportivo no iríamos al Estadio Omnilife, buscaríamos un escenario neutral”.

Se me figura que están comprando los rivales: “Chololo”

El aficionado mexicano al boxeo seguía a Manny Pacquiao por sus asombrosos triunfos. No creían, los más, en esa seguidilla de victorias del filipino que inició con Óscar de la Hoya. Incredulidad porque el “Pacman” ya había sido derrotado por “Terrible” Morales, y protegido por los jueces de la Comisión Atlética de Nevada, con decisiones que perjudicaron a Juan Manuel Márquez.

“La verdad para mí Manny Pacquiao es un boxeador que ha crecido mucho, se me hace fuerte, pero la verdad también se me hace una mentira que de peso Pluma haya subido hasta Welter contra Óscar de la Hoya”, dijo Óscar “Chololo” Larios en 2009.

“Antes ganó Ligero, OK, ahí la paso, pero nunca creí que a De la Hoya le fuera a ganar así de fácil. Pero luego se enfrenta a Hatton, lo noqueó de forma dramática, así que dije, ‘caray me dejó sorprendido’. Pero ahora que jode a Cotto, pues se me hace fuera de serie, un fenómeno.

“La verdad no sé qué pensar, pero si es así como lo hemos visto (a Pacquiao), es un fuera de serie, un fenómeno. De lo contrario se me figura que están comprando los rivales o algo así.

“Juan Manuel Márquez le ganó a Pacquiao en la segunda pelea, y protegieron mucho a Pacquiao”.

Fue el propio Márquez quien derribó el circo del promotor Bob Arum, y puso todo en orden, en Las Vegas en 2012… Y por ahí estaré atisbando.