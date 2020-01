Jalisco, Estado libre y soberano

El gobernador Enrique Alfaro está luchando enérgicamente para que Jalisco realmente sea un Estado libre y soberano como manda la Constitución, continúa trabajando fuertemente en diferentes áreas, en una de ellas planteó la necesidad de mejorar y reformar una nueva Constitución Política en el Estado.

Esta iniciativa está siendo apoyada por la “Red Nacional de Asociaciones Civiles y Participación Ciudadana A.C.”, presidida por un jalisciense ejemplar: Enrique Michel Velasco, que está organizando el que haya una participación importante y consulta social en relación al proyecto de la Nueva Constitución; para ello anuncia la realización de varios Foros Ciudadanos, los cuales se llevarán a cabo el 12 y 19 de febrero; además el 6 de marzo, en la sede de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Guadalajara, donde participarán destacados conferencistas locales y nacionales.

Esto dará oportunidad a los ciudadanos jaliscienses de participar integrados con la sociedad civil, universidades, especialistas, profesionistas, empresarios, todo tipo de jaliscienses como indígenas, obreros, campesinos, en general los jaliscienses que quieran aportar su opinión sobre el cambio que pueda haber en el contenido de este importantísimo documento. Con la participación y presencia de la sociedad jalisciense en la creación de la nueva Constitución, se aminorará la incertidumbre que puede producir en algunos sectores esta acción trascendental para Jalisco.

Es realmente muy positiva esta iniciativa apoyada por el gobernador y que la encabeza Enrique Michel Velasco.

En Jalisco actualmente tenemos dudas por declaraciones y actitudes tuyas, Andrés Manuel, como tu indecisión y relajamiento a tu promesa que nos diste en Palacio Nacional a 40 empresarios de Jalisco, de apoyar la terminación de la Presa el Zapotillo, que se respalda en la democracia y el beneficio para 9 millones de mexicanos, tomando en cuenta las necesidades que tienen Guanajuato, los Altos de Jalisco y Guadalajara, y tú sales con la perogrullada de “hay que preguntarle” a los habitantes de Temacapulín, que serán aproximadamente 60 casas. Eso no es, ya te lo he dicho muchas veces, cumplir con la democracia y con tu promesa.

Luego se te ocurre rebajar a tu gusto y por capricho las participaciones federales que merecen Jalisco y los municipios jaliscienses. Pero los jaliscienses estamos de acuerdo con el gobernador en que “Jalisco va a actuar con un sentido de responsabilidad histórica y que no nos vamos a dejar presionar”.

Otra de las iniciativas importantes que tiene el gobernador es que Jalisco tenga su propia estructura del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y también comentó que te va a presentar a ti, Andrés Manuel, en nombre de Jalisco, una estructura diferente que realmente garantice la gratuidad de los servicios de salud a los jaliscienses.

Ya anunció Enrique Alfaro que se está preparando una propuesta clara y específica que te presentará a ti, Andrés Manuel, que consiste en un convenio y no adhesión al Insabi, porque se tienen que tomar en cuenta las circunstancias del Estado de Jalisco. Expresó además que “se trata de una propuesta muy sólida, quiero dejar claro que desde hoy garantice la gratuidad de la salud en Jalisco, pero a partir de un diagnóstico muy preciso”.

También reprobó la postura de la Federación de no dar recursos adicionales a los Estados que decidan no sumarse al Insabi: “No es la forma, aquí no nos vamos a dejar presionar” y en eso estamos de acuerdo y apoyando a nuestro gobernador todos los jaliscienses.