Jalisco, 10 años después

Lo primero que habrá que decir es que con los 8 millones 348 mil 151 habitantes contabilizados en Jalisco el año pasado por el Inegi, pese a todos los inconvenientes que la pandemia del COVID-19 impuso para la realización del Censo de Población y Vivienda 2020, nuestra entidad pasó de ser la cuarta a la tercera entidad con mayor población, solo por debajo del Valle de México que tiene 16 millones 992 mil 418 y de la Ciudad de México con 9 millones 209 mil 944. Esto pese a que el crecimiento demográfico bajó en la entidad al pasar de 2.4 hijos nacidos por cada madre en 2010, a 2.1 en 2020, y que en promedio los ocupantes por cada vivienda pasaron de 4 a 3.6 en ese mismo periodo. El incremento poblacional es del 1.3 por ciento al crecer en 997 mil 469 habitantes en una década.

La edad promedio de su población subió a 29 años de edad que también resultó la edad mediana del país, que hace diez años estaba en 26, por lo que se mantiene como una entidad relativamente joven, y en la que predominan las mujeres que representan el 50.9 por ciento, mientras que 49.1 por ciento son hombres.

Pese a que a la población indígena de la entidad creció en los últimos 10 años de 53 mil 695 habitantes a 66 mil 963 siguieron representando al igual que en 2010 el 0.8 de la población total en la entidad.

De los 91 mil 987 extranjeros que han decidido quedarse a radicar en Jalisco casi el 70 por ciento son de origen estadounidense, y le sigue la comunidad venezolana con 3 mil 861, los 2 mil 681 colombianos que viven en tierras jaliscienses, y 139 mil 676 se consideran afromexicanos.

Las y los jaliscienses con alguna limitación física para realizar alguna actividad cotidiana, discapacidad o algún problema de tipo mental representan el 15.2 por ciento en el estado.

La población jalisciense económicamente activa creció y se feminizó significativamente. Y es que además de que este sector de la población de 12 años y más con una actividad remunerada pasó de 55.8 por ciento en 2010, a 64.1 en 2020, la participación de las mujeres creció del 4.1 por ciento al 14.1 por ciento en este mismo lapso. El crecimiento de este indicador se reflejó en el crecimiento de 64.1 a 69.9 por ciento en las afiliaciones a los servicios de salud y la reducción de la tasa de analfabetismo del 4.4 por ciento en 2010 a 2.9 en 2020. En cuanto al nivel educativo el 50.3 por ciento tiene educación básica, 23.7 media superior y 22.3 por ciento nivel superior. Entre la población económicamente no activa los estudiantes representan el 33.6 por ciento, en labores del hogar no remuneradas 42.9, jubilados 10.2 e incapacitados y en actividades no económicas 13 por ciento.

Jalisco creció también en el número de viviendas habitadas. Pasó de un millón 830 mil 334 en 2010 a 2 millones 330 mil 706 en 2020. Sus condiciones tuvieron también una mejora al tener disponibilidad de agua 94.6 por ciento mientras que hace 10 años solo tenía el 81.8; telefonía celular de un 75.4 a 91.7; internet del 27 al 61.8; y cómputo de 36.2 a 44.5.

Finalmente, las y los jaliscienses casados mantienen un ligera mayoría con el 37.9 por ciento, las y los solteros 36.6, en unión libre 14.2, separados 4.8, viudos 4.6 y divorciados 2.0 por ciento. Así el nuevo rostro de Jalisco 10 años después.

