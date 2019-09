Investiga a Bartlett esposa de su brazo derecho en el Senado 

El caso Bartlett es, cuando menos, un cúmulo de conflictos de interés.

Hoy le pongo sobre la mesa uno más: la persona encargada de investigar a Manuel Bartlett es la esposa de uno de sus más cercanos colaboradores.

Varios días después de que dimos a conocer las casas, terrenos y empresas a nombre de Bartlett, su pareja Julia Abdala y su hijo León Manuel, el gobierno federal aceptó investigar al director general de la Comisión Federal de Electricidad por sus irregularidades patrimoniales. Lo hizo después de una enorme presión pública, a regañadientes.

¿Quién se va a encargar de investigar el patrimonio de Manuel Bartlett Díaz? La titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Se trata de María de la Luz Mijangos Borja. Ella es esposa del doctor Jaime Cárdenas Gracia, uno de los colaboradores más cercanos del propio Bartlett.

Jaime Cárdenas Gracia fue asesor jurídico del PT en el Senado cuando Manuel Bartlett era el coordinador de la bancada. No era cualquier asesor: por su escritorio pasaban todas las iniciativas que Bartlett propuso durante el sexenio pasado. Él hizo, por ejemplo, los amparos contra la reforma energética. Jaime Cárdenas Gracia fue también diputado del PT, de 2009 a 2012. Y fue consejero del Instituto Federal Electoral (hoy INE) de 1999 a 2005.

Jaime Cárdenas Gracia es, pues, hombre de todas las confianzas de Manuel Bartlett. Y la esposa de Cárdenas, la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos Borja, es la encargada de investigar a Bartlett tras los escándalos desatados por la publicación de los reportajes “Bartlett Bienes Raíces” y “Bartlett S.A. de C.V.”.

SACIAMORBOS

El jueves, en conferencia de prensa, Manuel Bartlett se concentró en deslindarse de Julia Abdala. Ella es dueña de casas y sociedades que el funcionario no declaró. Frente a la información de que son pareja desde hace casi veinte años, y que en ese lapso ella ha acumulado propiedades y empresas, Bartlett negó que fuera su esposa o concubina.

De inmediato, en redes sociales circularon un sinnúmero de fotografías de ambos en eventos sociales, actos públicos, hasta fotos de familia con los hijos. Un álbum que probaba que son pareja desde hace dos décadas.

Finalmente, el viernes, Manuel Bartlett lo aceptó: “Felizmente, Julia Abdala es mi pareja sentimental desde hace más de 20 años. Aclarar jurídicamente que no hay concubinato ni matrimonio, no significa negar mi afortunada relación. La campaña en mi contra ya no solo es falaz sino cobarde y misógina”.

La prueba madre. La que hacía falta.

Sin mover un dedo, las autoridades federales ya tienen todos los elementos para la investigación a Bartlett. Claro, salvo porque la tarea le toca a una amiga de la pareja.

