Invasión de spots y campañas

Desde este domingo arrancaron las contiendas por los 125 municipios del Estado y el Congreso local. Los spots, debates, actos proselitistas, espectaculares y anuncios se multiplicarán todavía más.

Vamos a desayunar, comer y cenar campañas a la Presidencia, gubernatura y alcaldías. Entramos de lleno, ahora sí, en el proceso electoral.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara se perfilan como favoritos los naranjas con un tricolor cuesta arriba y en segundo lugar, pero en rivalidad con MORENA cuyo efecto Andrés Manuel López Obrador comienza a sentirse.

Jalisco y Guadalajara serán un laboratorio interesante en el espectro nacional por el fenómeno Enrique Alfaro, sus coaliciones parciales y diferenciadas, y el fenómeno de los wikipolíticos.

Así que esto apenas arranca y, como dicen los que saben, no nos adelantemos. Todavía nada para nadie.

***

La aspirante a gobernar Guadalajara, Claudia Delgadillo, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, llegó con la espada desenvainada.

En su primer acto arremetió contra Enrique Alfaro a quien acusó de querer dejar en la alcaldía a un “títere” como lo hizo en Tlajomulco.

No mencionó a Ismael del Toro, pero le dio su primer llegue. Curiosamente la ex priista no criticó al Gobierno del Estado y centró sus ataques a los naranjas… ¿será que en el fondo de su corazón sigue latiendo el tricolor?

Llama la atención que mientras Andrés Manuel López Obrador estuvo en Chiapas, en Jalisco lo representó su brazo derecho Yeidckol Polevnsky en todos los arranques morenos de campaña de la zona metropolitana.

***

Otro que va derecho y no se quita es el naranja Pablo Lemus en Zapopan.

Sus cercanos se encargaron de difundir que mientras sus oponentes tuvieron actos iniciales de campaña con 50, 100 y 200 seguidores, Pablo reunió a 10 mil, según cifras de Protección Civil… de Zapopan, pues qué creían.

***

La joya de la corona será Guadalajara. Enrique Alfaro acompañó a sus gallos a lo largo del día y finalizó arropando a Ismael del Toro quien también tendrá su banquito de campaña.

En el acto presentó el documental “El Renacer de la Esperanza” que expone “la lucha”, según Alfaro, para construir su movimiento (o sea, su genio y figura).