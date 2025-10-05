Instructivo por si le caen 90 millones

He estado pensando qué haría si me dijeran mañana que, sin darme cuenta, me han pagado 90 millones de machacantes. Bueno, si quieren, 30; es más, me doy con uno. Lo que le sucedió a un senador al que le cayeron, además de los ingresos normales, 90 melones, esto es, cualquier baba de perico, y él no se apuró y dijo: “Bueno, supongo que tenemos que pagar algo por haber recibido ese platal”, y añadió: “Pues lo que traigo en la bolsa”. Y con el sueldo pagó el impuesto sobre la renta.

Donde que alguien lo cachó y ya ve cómo son de chismosos los periodistas, decidieron ensañarse con el sujeto que -hay que decir, además de muy rico y suertudo- creo que tiene que ver con una guapa senadora que, desde luego, ya se prepara para ser gobernadora de su Estado. Pero en las cuestiones amorosas no me gusta meterme; simplemente lo menciono para que vean lo suertudo que es. Aunque su mayor fortuna deriva de que es el mero cuachirul de un expresidente que no puedo decir su nombre, pero empieza con A, pero no de mujer, sino de Andrés y, por tanto, protegido de nuestra amada Presidenta con A: Amada.

Y así está la bola de metiches que desean beber su sangre y pretenden dejarlo seco, pero siendo quien es, yo creo que hay tantas posibilidades como que a mí me cayera ese dinero (estoy verde de envidia) y pagara nada más el 2%. Pero, para fortuna de los influyentes que tienen protección del cielo, no le va a pasar nada, fuera de que le den lata con el hecho.

Y es que es evidente que hay quienes nacen con el toque divino de la protección, que consiste en que nada los toca, fuera de la envidia que, eso sí, debemos de ser legión porque, imagínese usted que descubre que por venta de ganado recibió como ingreso inesperado 90 millones. Ahora, si usted quiere, 4,500,000 en dólares, que fue sorpresivo, ya que eso es además de lo que ganó legalmente, pues no se puede no equivocarse en el pago de impuestos. O sea, no es voluntario, es un error que cualquiera podemos cometer, porque aparte del ganado hay herencias y demás cosas que confunden al más pintado.

Pero, por fortuna, tener buenos amigos produce, aunque no se quiera, un manto protector hecho por quien es su mero mero y, desde luego, sostenido por la bella Presidenta, que no quiere tentar al de Palenque ni con el pétalo de una sospecha.

Por tanto, no le extrañe a usted que el señor no reciba daño alguno, a pesar de que tiene a toda la derecha conservadora -que un día fue a Miramar a traer un emperador- en contra suya, pues como escribió William Blake:

“Cada mañana y cada noche / algunos nacen para el dulce deleite. / Algunos nacen para el dulce deleite”.

@enrigue_zuloaga

