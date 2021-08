“Insostenible” para EE UU y riesgoso para México

El jueves, en este mismo espacio, hablamos (con el título ¡Yo, no me lo trago! ) de que la visita del ‘arsenal’ de funcionarios de seguridad de máximo nivel que de Estados Unidos habían venido a México no era con objeto de hablar de la distribución de vacunas que nos regalaron, como dijo el canciller Marcelo Ebrard.

No pasaron ni 48 horas, cuando uno de los funcionarios que vinieron a México, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior, se encargó de ‘aclarar’ -porque se conoció de un audio privado- cuando se reunió con agentes de la Patrulla Fronteriza en Texas, donde dijo textualmente, "Hace un par de días estuve en México y dije (supuestamente a los funcionarios de nuestro país con los que se reunió) mira, ya sabes, si, si nuestras fronteras son la primera línea de defensa, vamos a perder y esto es insostenible", agregando, "No podemos continuar así, nuestro sistema no está diseñado para eso".

A lo que vinieron

Jake Sullivan, asesor del presidente Joe Biden para la Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior y Juan Gonzalez, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional fue sencillamente a dar a conocer sus puntos de vista al gobierno mexicano - dictar instrucciones- de lo que esperan que se haga para que se frene a los ríos de gente que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos.

En el mes de julio los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvieron a 212,672 indocumentados, según informó el mismo secretario Mayorkas, que es una cifra “sin precedentes”, sin referencia en la historia. Y las pequeñas caravanas de migrantes continúan llegando y por supuesto es a través de nuestro territorio como tienen acceso a la frontera sur del país vecino.

Mayorkas les dijo a los agentes fronterizos que de continuar así “vamos a perder...y es nuestra responsabilidad de que esto nunca vuelva a suceder. Esto es insostenible”.

Los mismos agentes en esa reunión privada dieron su punto de vista y en la grabación se alcanza a escuchar a uno de ellos diciendo, "Para aquellos de nosotros que hemos estado aquí el tiempo suficiente...no necesitamos reinventar la rueda. Hemos tenido esto antes. Sabemos exactamente cómo cerrarlo. Necesitamos ilegalizar la entrada ilegal".

Y es que práctica del último año y medio se ha seguido de dar un acceso más fácil a quienes llegan a la frontera y solicitan asilo a motivado a que más migrantes lleguen a la frontera con ese argumento y se saturen los centros de detención, además de provocar hacinamientos en la frontera -del lado mexicano- de miles de personas que han sido devueltas y que están a la espera de una resolución de sus casos en las cortes, bajo la aplicación del Título 42 - que es una de las restricciones fronterizas entre México y Estados Unidos implementadas para evitar la propagación de COVID-19-.

La verdad de las cosas es que desde que se inició la desbandada de migrantes al norte, México no ha podido contener esta avalancha amparada bajo las leyes internacionales sobre migrantes y sus derechos humanos, y a pesar de las ‘súplicas’ de Washington que tienen en sus manos un problema de pronóstico reservado para la administración Biden que puede frustrar otras propuestas de su gobierno. Ante la gravedad de las circunstancias la única salida de Estados Unidos, como dicen los agentes de la Patrulla Fronteriza, “Necesitamos ilegalizar la entrada ilegal", que se aplique la ley y que se de trámite solamente aquellos casos que realmente justifican el asilo, y para México buscar solventar los riesgos de no respetar el derecho de tránsito de migrantes, así como no ‘estirar la liga’ en las relaciones con el vecino del norte.

¿Usted, qué opina?.