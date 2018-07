Iniciativas y estrategia de López Obrador

López Obrador, ahora Presidente electo de México, quizá con la mayor cantidad de votos que haya recibido un candidato para su elección, tuvo un cambio radicalmente positivo en su discurso, aunque actúa y trabaja intensamente como si estuviera en campaña y no como Presidente electo.

La mayoría de sus iniciativas y los planes que ha expresado son muy positivos; hay algunos puntos que debe estudiarlos a fondo para alcanzar el éxito en cada uno de los temas que ha mencionado como prioritarios y sus promesas de procedimiento; por ejemplo la austeridad, que todos los mexicanos estamos de acuerdo que se debe implementar, pero sin exageración; habló de vender todos los aviones y yo te digo Andrés Manuel, que el Presidente de México necesita un avión, no un gran avión, pero sí un avión que esté a su disposición para las reuniones o eventos importantes a los que tiene que asistir y estar puntualmente representando a nuestro país, porque es el Presidente de México, si no tendría que rentar uno para no llegar tarde y quedar mal.

También es muy importante reflexionar el tema de su vivienda, los Pinos debe seguirse usando como sede de la Presidencia de México, donde el Presidente recibirá a los principales gobernantes de los países del mundo. México debe atender muy bien a los visitantes y estar orgulloso de su Presidente.

El tema de los sueldos se debe estudiar de manera práctica y no solamente por la buena acción de rebajarlos, hay que analizar costo y beneficio, los que arriesgan su vida a diario y que muchos de ellos han sido asesinados se les debe tener una consideración muy especial, no solo para quedar bien con el pueblo y que el sueldo no sea mayor que el del Presidente.

Otro tema importante que debe estudiarse detallada y profesionalmente es la descentralización de las Secretarías. La descentralización en sí es muy positiva porque regionalizaría al país, pero se debió hacer a tiempo; ahora hay que ver la conveniencia, la posibilidad y la forma de cómo se podría cambiar una Secretaría con todos sus empleados, que algunas pueden tener cientos o miles y tienen que trasladar toda la familia, proporcionarles vivienda, educación; es una cuestión muy difícil de realizar que debe estudiarse profundamente.

Y nuestro Presidente debe tener la protección adecuada, no excesiva, pero debe tenerla. No existe una garantía de que el pueblo va a custodiar y a defender al Presidente, hay muchos desquiciados que pueden cometer anomalías y posibles agresiones.

La idea de instalar un delegado federal representante del Presidente que maneje las delegaciones federales de cada Estado y revise que los fondos federales se apliquen correctamente sin corrupción; desgraciadamente esta buena iniciativa la provocó la corrupción que hubo en diferentes estados como el caso de Duarte y de San Luis Potosí, pero es una gran responsabilidad para ese delegado federal estar pendiente de 20 o 30 Delegaciones, claro que sería conveniente que tuviera la capacidad y un equipo que lo apoyara para revisar y evitar los malos manejos de esos fondos federales, cuyo destino correspondería a las obras que el Estado emprendiera de acuerdo con la Federación, necesarias en su planeación y desarrollo.

Pero un punto totalmente discutible es lo que mencionaste que se realizaría una consulta popular de todo el pueblo de México si conviene seguir con la obra del aeropuerto o no. ¿Cómo se te pudo haber ocurrido que todo el pueblo de México tiene injerencia en la realidad de la construcción de ese aeropuerto?, una cosa es que todos tengamos el derecho y la capacidad de votar y otra cosa es que tengan conocimientos en el tema para analizar la conveniencia de la realización del aeropuerto que necesita México. Tú Andrés López Obrador, has demostrado gran inteligencia y un enorme poder de convocatoria que se confirmó en la extraordinaria campaña que hiciste, que logró ese exitoso resultado del 53%, pero una cosa es la votación y otra cosa es hacer una consulta popular sobre un tema tan importante que no todos tienen la capacidad de analizar.

Se debería hacer, como lo acabas de realizar en Monterrey, una reunión de expertos honestos, exitosos y conocedores del tema y del desarrollo del país, para asesorar y definir la realización del aeropuerto; esa reunión en Monterrey fue un gran éxito y así, con los colaboradores tan capaces que has definido como Poncho Romo, la designación de Juan Ramón de la Fuente como Embajador de México en la ONU ¡gran selección! y otros más, no tenemos duda de que ajustando y analizando bien los ideales y las positivas iniciativas que has mencionado para México, nuestro país tendrá un cambio provechoso y un desarrollo como se merece, minimizando la corrupción, la violencia y la pobreza.