Inicia la primera disputa real por el SNTE en Jalisco

Hoy o más tardar mañana se emitirá la convocatoria para renovar la dirigencia de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que agrupa a los 32 mil maestros y maestras en activo y a los más de 18 mil jubilados del ámbito educativo que hay en Jalisco. Con estos más de 50 mil trabajadores de la educación, esta es la sección más grande del SNTE.

Sin duda, esta noticia no sería relevante si se tratara de una elección más, con las imposiciones de siempre del grupo dominante que eran la regla en la lógica del antidemocrático charrismo sindical que caracterizó siempre a esta central magisterial oficialista, cuya última gran dictadora fue Elba Esther Gordillo, hasta que por diferencias políticas la mandó apresar el presidente priista Enrique Peña Nieto a inicios de su sexenio y fue liberada casi seis años después por Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo en el 2018, por los favores recibidos en campaña.

Y es que uno de los compromisos del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) era garantizar la democracia sindical, por lo que el gobierno de la 4T tuvo que apresurar en abril del 2019 la Reforma a la Ley Federal del Trabajo, que aunque dejó pendientes como la subcontratación (outsourcing), presentó avances notables para empezar a erradicar el autoritarismo y la corrupción sindical que tanto daño y rezagos provocó siempre al país.

Los términos de esta nueva Ley prometen libertad de asociación para los trabajadores y sindicatos democráticos, por lo que será muy interesante ver si el actual dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, y el saliente de la Sección 47, Arnoldo Rubio Cárdenas (hijo del ex dirigente de la misma sección, en los años 90´s, Arnoldo Rubio Contretras), lo hacen realidad en la sección más grande de su organización sindical, como ya ocurrió en nueve de 21 secciones del país, donde no ganó el candidato oficial y hubo una elección democrática, mediante voto personal, libre, secreto y directo, dejando atrás las amañadas y autoritarias asambleas a “mano alzada” con los golpeadores del charro sindical en turno para intimidar e inhibir elegir en libertad.

Hasta ahora, hay por lo menos dos candidatos. El ex diputado local, Lorenzo Moccia, aspirante oficial impulsado por el actual dirigente, y el retador Ilich González (también hijo del ex dirigente de esa misma sección, Ulises González), quien pese a ser el actual secretario de Formación sindical con Rubio Cárdenas, no cuenta con su apoyo y lidera el grupo denominado Aliados, que ha empezado a ganar simpatías por la apatía y docilidad que ha mantenido por años la actual dirigencia de la Sección 47.

Despertar a un sindicato incondicional y sometido, más en el ámbito educativo, será siempre una buena noticia. Ojalá eso se logré en esta elección y de la que habrá que estar muy pendientes.

