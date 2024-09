Igual la "pinta" que el "colorado"

Primero fueron consultores internacionales, bancos extranjeros y especialistas en temas económicos los que advirtieron de los riesgos de una reforma judicial y de los efectos negativos en la inversión en México. Y la respuesta de López Obrador fue de, “No, no, es pura mentira… no lo crean a esa gente”; luego fueron los embajadores de Estados Unidos, Ken Salazar, y de Canadá, Graeme Clark, quiénes dijeron, “Necesitamos certeza, hay que tener certidumbre de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México” y “no poner en riesgo la integración económica de América del Norte”, dijo Salazar, mientras que Clark puntualizó que “mis inversionistas están preocupados”. Esos comentarios provocaron que Palacio pusiera “una pausa” en la relación con los embajadores.

A la crisis de incertidumbre de los inversionistas y en medio del “estira y afloja” en el Congreso mexicano, el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, -quien representa los intereses privados estadounidenses en México- aseguró que el paquete de reformas, “frenaron el anuncio de nuevas inversiones en México y ven la posibilidad de que se muevan a Texas, porque la incertidumbre es uno de los principales detractores de la inversión”.

La aceleración de las reformas en el legislativo y ante la gravedad de la situación que se avizora, provocaron que a pesar de la “pausa” nuevamente levantara la voz el embajador Salazar, para advertir que “si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación… hay muchísima preocupación”. Y no es la voz del embajador, es el mensaje de Washington a través de su representante diplomático. Como quien dice, “los focos rojos se encendieron” y a esas señales hay que ponerles atención. Mensaje que no tuvo respuesta de López Obrador en la mañana de ayer, de lo que solamente dijo, “Sin comentarios, uno es dueño de su silencio y a veces rehén de lo que se dice. Entonces sin comentarios”.

Sin embargo, ante la exhortación de nuestro principal socio comercial y de donde proviene el principal ingreso de México, que son las remesas de nuestros connacionales, salió al paso la voz de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien a pesar de estar de “luna de miel” por tres días, envió un mensaje grabado, donde asegura que “la reforma al Poder Judicial no afecta ni nuestras relaciones comerciales, ni las inversiones privadas nacionales, ni extranjeras. Por el contrario, habrá más y mejor Estado de derecho y más democracia para todas y todos”. Ahora sí que, parafraseando en parte el refrán popular, están igual la “pinta” que el “colorado”.

Había la esperanza que a partir de del 1 de octubre Claudia se desligara un poco de quien la nombró la sucesora en Palacio, sin embargo, además de confirmar que comparte la filosofía, aparentemente quedará inhabilitada, ya que AMLO la deja con “una losa” como es la reforma judicial y cercada con nombramientos en el gabinete y Congreso, además de 23 gobiernos estatales en poder de Morena, que le son fieles al actual inquilino, que nos hacen sospechar que desde el rancho en Palenque, Chiapas -La Chingada-, se seguirá manipulando la “transformación”.

¿Usted, qué opina?