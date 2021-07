Humanismo = Corazón de León

Lograr avanzar en el desarrollo humano integral de los integrantes de nuestra comunidad en la Universidad de Guadalajara, desde la perspectiva personal, es el reto más importante que habría de enfrentar Ricardo Villanueva Lomelí al frente de la universidad pública número uno del país, escribí hace dos años en este espacio, y en respuesta al mismo, el propio Rector General aceptaba el desafío y se decía consciente de ello…probablemente sabedor de que bajo la manga contaba con un “as” con el cual haría frente al mismo: el “Corazón de León” de miles de estudiantes, docentes, administrativos en activo y otros tantos más egresados de la máxima casa de estudios del Occidente del país, dispuestos a realizar su mejor esfuerzo para que la educación y el desarrollo pueda llegar a todos los rincones de Jalisco.

Educación de calidad sí, acompañada de los adelantos tecnológicos y científicos, también, pero sobre todo y ante todo, inmersa del humanismo que hace la diferencia con las instituciones para las cuales el lucro ocupa el lugar de privilegio entre sus objetivos por alcanzar.

Lejos estábamos entonces de saber las tormentas que se avecinaban a Jalisco, México y el mundo entero (COVID-19).

La incertidumbre revoloteaba en millones de mexicanos, que, habiendo o no votado por el actual Ejecutivo federal, esperábamos que por el bien de todos, hiciera las cosas de mejor manera -al menos con honestidad y alejada de partidismos que ya no tienen razón de ser, puesto que ya logró su sueño dorado: tener el mando único en el país-…claro, después de ya saben quienes, los brazos armados que a diario llevan a cabo actos sangrientos que tienen enlutado al país.

Así, a dos años de distancia, el informe presentado por Villanueva Lomelí ha sido revelador: No obstante todos los recortes presupuestales que pretenden maniatar a las universidades del país para que no continúen con su trascendental tarea educativa, no solamente se ha logrado sobrevivir, sino que además, la Universidad de Guadalajara se encuentra cercana de alcanzar el añejo logro de que nadie se quede sin poder ingresar a sus aulas.

¡La felicidad de los padres de familia y de quienes habrán de ingresar es un logro por alcanzar en el corto plazo, equiparable a la expresión de…misión cumplida!

El esfuerzo ha sido, es y continuará siendo de parte de todos y cada uno de los integrantes de esta importante comunidad, pero de manera destacada de sus estudiantes, quienes todos los días hacen su mejor esfuerzo por prepararse para servir mejor a la sociedad en que vivimos.

APUNTE

Ayer 5 de julio conmemoramos el CLXIII aniversario luctuoso de don Valentín Gómez Farías, precursor de la educación en México, al clausurar en 1833 la Real y Pontificia Universidad de México y dar los primeros pasos para lograr una educación gratuita para todos.

cuauhtemoc.cisneros.madrid@gmail.com