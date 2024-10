Ex funcionarios en la mira

Nos cuentan que Pablo Lemus va con todo contra ex funcionarios que cometieron irregularidades. Y tiene en la mira dos casos: los famosos tráileres de la muerte y secretarios que formaron parte del gabinete de Aristóteles Sandoval.

En el primer caso, uno de los ex funcionarios que podrían sentarlo en el banquillo de los acusados es el ex fiscal, Eduardo Almaguer, quien también operó como abogado de Claudia Delgadillo en el pasado proceso de impugnación de la elección a la gubernatura. El ex priista fue fiscal cuando ocurrió el escandaloso caso de los tráileres de la muerte, que estuvieron recorriendo las calles de la ciudad con cadáveres. ¿Pisará la cárcel?

En el segundo caso, el siguiente gobernador revivirá el desvío de dinero de la Comisión Estatal del Agua en la gestión de Aristóteles Sandoval, en donde estarían involucrados ex integrantes del Gabinete estatal. Precisamente, por ese caso ya estuvo en prisión Tito Lugo. ¿Qué tal?

Suena a que vienen muchos amparos.

***

En total desorden financiero dejó el ex presidente de El Salto, Ricardo Santillán, la nueva administración que encabeza la morenista María Elena “Nena” Farías. Y no se trata de asuntos políticos sino de temas administrativos y pagos de sueldos a los trabajadores municipales.

A pesar de que han pasado varios días desde el inicio de la actual administración, no han podido pagar los sueldos a los trabajadores del Ayuntamiento porque no tienen para dónde hacerse y están a la espera de que, por fin este lunes, les paguen su salario de la primera quincena del mes. La administración está atada de manos porque en el cambio, les pasaron en hojas escritas a mano el nombre de algunos trabajadores y la dependencia donde trabajaban. ¡A mano!

Así de retrasadas están las cosas en este municipio metropolitano.

***

Y en más de las supuestas irregularidades que dejó Ricardo Santillán, ya se presentaron las primeras denuncias por el desvío de recursos públicos. Se acaban de enterar de que en la nómina estaban algunos trabajadores que no han sido localizados en sus domicilios ni con sus familiares cercanos.

Preguntando aquí y allá, porque finalmente en El Salto se conocen todos en la cabecera municipal, el Gobierno se enteró de que estos trabajadores llevan meses trabajando en Canadá, pero aquí siguen en la nómina y les estuvieron pagando en los últimos meses.

¿Cobraron ellos? Es duda razonable.