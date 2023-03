Hoy este día es tuyo

Este día es tuyo, de la mujer que se despierta todos los días para cumplir sus sueños, de la que busca incansablemente a sus hijos o hijas, de la hermana, de la amiga que nunca te suelta, de la madre que educa y protege, de la que te cuida y te acompaña, de la que sueña, de la que lo hace posible.

Este día es de las más de 4 millones 249 mil mujeres de Jalisco y de las 65.5 millones de México según cifras del INEGI, y de las miles de millones de mujeres que conforman la población en el mundo. Este día conmemora las luchas personales de cada una de ellas, porque cada una se levanta día a día con un propósito, un problema, una meta, un sueño distinto, y porque ninguno es más o menos que el de la otra.

Porque el movimiento no es propiedad de nadie, porque cada una de nosotras lo siente, lo vive y lo expresa de distinta manera según las experiencias de vida por las cuales ha pasado, porque en el movimiento ninguna lucha debe valer más que otra, porque todas y cada una de las acciones suma de manera distinta a su entorno y al movimiento en general. No se trata de juzgar o señalar, porque todas vamos poco a poco descubriendo y entendiendo el camino, quiénes somos y a dónde vamos.

Lo importante es alzar la voz, porque seguramente en cada una de las mujeres que somos hay alguien que nos ve como guía por situaciones que ni siquiera imaginamos, aunque en muchas ocasiones no sepa qué hay detrás, lo que duele, lo que alegra, lo que motiva o desmotiva.

Que no exista una sola persona que me diga o te diga que no puedes hablar, escribir, cantar, vivir, sentir tal o cual cosa.

Porque todas nos equivocamos alguna vez, pero todas merecemos darnos otra oportunidad a nosotras mismas, a la de al lado, porque nadie tiene la fórmula de vida, pero hoy estamos aquí luchando por volver a brillar.

Este día es de las que siempre mantienen las ganas de seguir y enfocadas en las metas personales, por su trabajo, por su familia, por lo que alegra y pone la piel chinita, dejando que la vida fluya y cobre factura, recibiendo las lecciones, pero también los premios que nos da.

Hoy conmemoramos la lucha de las más de 140 mujeres trabajadoras que en 1908 murieron por defender sus derechos laborales y que han dejado un legado que permanece al día de hoy desde distintas trincheras, pero no debemos olvidar tampoco a las 10 mujeres que, en promedio, son asesinadas de manera violenta cada 24 horas en México por el simple hecho de ser mujeres. Basta de sentir miedo.

No debemos olvidar a las 28 mil 122 mujeres de las cuales en México se desconoce su paradero, porque hoy 28 mil 122 familias están incompletas. Por todas ellas también es la lucha. Porque hoy podrían estar aquí, como tú y como yo, alzando la voz a su manera.

Que las que ya llegaron a su meta sigan ayudando a otras para que también lo hagan, que las que siguen en el camino no se rindan, que las que ya encontraron una red no se suelten, y que la conmemoración de este día no quede solo en el 8M, sino que cada una siga su lucha personal todos los días que restan. Este día es tuyo, pero también los son los otros 364 días del año, y cada uno de ellos seguirá siendo una nueva oportunidad para intentarlo.