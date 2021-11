Hoy, ‘Checo’ y ‘Canelo’, lo demás ‘al diablo’

Hay pocas ocasiones en la vida en que hay oportunidad de olvidarse de lo cotidiano. De olvidarse de aquello que nos agobia, que nos presiona, que nos ahoga y en muchas veces nos asfixia. Son pocas pocas veces en que podemos desahogar

esos sentimientos, olvidarnos de lo repetitivo, cansado y que nos perturba de manera repetitiva.

Hoy podemos darnos el lujo de olvidarnos de las verborreas de las mañaneras, del presidente, del sistema, de Dos Bocas, de la reforma eléctrica, de la revocación de mandato, del Tren Maya, de la violencia, de los ‘enjuagues’ de Bartlet, de los sobornos de Odebrecht, de Lozoya en la cárcel, del ‘endiablado’ tráfico de Lopez Mateos, de los pleitos de Enrique Alfaro con la Universidad de Guadalajara, los problemas de la vacunación. del calentamiento global,los afectados por la pandemia, las caravanas migrantes con destino a Estados Unidos, la inflación, la pérdida de empleos, los baches en las calles, etc. etc, etc.

Hoy en Jalisco por lo menos tenemos dos motivos muy importantes para olvidarnos de aquello que es el pan de cada día y mandar ‘al diablo’ todo lo que venga que tenga que ver con las frustraciones de un día habitual.

Hoy, en Jalisco debemos sentirnos muy orgullosos y voltear nuestra atención a dos jaliscienses que están en el escenario mundial como dos estrellas sobresalientes.

Hoy el ‘Canelo’ y Checo Perez le han dado brillo no solo al deporte de Jalisco y de México, se han colocado por su méritos en la vitrina de los protagonistas deportivos del mundo.

Hoy, como en pocas ocasiones, no tenemos tiempo de postergar o dejar de lado la alegría. Sus logros y sus triunfos nos dan la oportunidad de distraernos de aquello que nos acongoja y disfrutar como pocas ocasiones de los logros de los tapatíos

que ponen muy en alto el nombre de nuestro estado en el mundo.

Hoy nos olvidamos de todo y saboreamos el triunfo. Mañana ya hablaremos de de la revocación de mandato, de las mañaneras, de las frustraciones de la iniciativa privada por el rumbo que lleva el país, de los legisladores que andan en Escoci dizque arreglando el calentamiento global y de las posibilidades de que el presidente se vaya a ‘La Chingada’ en caso de que pierda la revocación. Mañana será otro día. Hoy, Bravo por el ‘Canelo’ y por ‘Checo’, orgullosamente jaliscienses.

¿Usted, qué opina?.