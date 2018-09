"Horrores"

Yo no puedo saber pero parece que hay una campaña general en los medios y en las redes para asustar al infelizaje y diga usted si no; se nos aterra con un Tanatos tour de cadáveres circulando por la ciudad, los medios nos informan de balaceras casi a diario y muchas, demasiadas a mi juicio, personas agredidas, entre las víctimas incluso policías cuyos jefes afirman eran buenas personas. Y qué decir del servicio de transporte en labores que muchos consideran de exterminio a la comunidad, simplemente pregunte usted a los usuarios de vales de transporte; luego el terrible maltrato y agresiones contra los menores y hasta la reaparición, real o falsa, de los roba chicos, todo eso aterrándonos y horrorizándonos con razón.

Ante lo anterior, parece menor, aunque no lo es, recibir noticias acerca de robos y asaltos callejeros, secuestros, agresiones y actos que nos llevan a cuando menos creen temor en la raza pelona; a la reunión que usted vaya usted escuchará de casos de terror, no creo que nadie puede decirse tranquilo.

A esto agregue usted la posibilidad de padecer fenómenos naturales considerados graves y hasta una simple lluvia, las que ahora son clasificadas como lluvias atípicas cuando los que hemos vivido en esta bella ciudad sabemos con certeza que aquí hay dos temporadas, la se secas y la de aguas y que cuando llueve, el agua cae con furia bíblica y todos estamos conscientes de que nuestra ciudad está hecha de cartón.

Y para acabarla de fregar la credibilidad de nuestras autoridades -no nada más gubernamentales, sino éstas en general está por los suelos, todas ellas se refugian en “datos duros” para declarar que los crímenes han descendido y lo dicen orgullosos aunque la raza pelona no sienta el menos avance al respecto y un gran sector social considera, con o sin fundamento que las policías están conectados o cuando menos se hacen patos con los delincuentes y no nada más de los que llaman “delincuencia organizada” -a mí me preocupa igual la organizada que la desorganizada- en esta semana un presidente municipal de la zona metropolitana, declaró con honestidad que en materia de seguridad él y todas y dijo todas, las autoridades de todos los niveles han fracasado, esta declaración no cambia nada, esto sigue estando del perrazo, pero hay que decir que cuando menos da gusto que alguno, si se quiere por excepción diga en un informe, una verdad, la que de cierto, por extraño que parezca, reconforta.

Por otro lado en el escándalo de la gira de los cadáveres en trailers el señor Gobernador declaró suspender del empleo al procurador y al de ciencias forenses, que no se soluciona el problema de la cantidad de cuerpos insepultos. Pero nos da un dulcecito para entretenernos, si bien muchos tan solo fue la aplicación del artículo primero de la ley de hilados y tejidos que dice que la hebra se rompe por lo más delgado. Ojalá se de una solución al problema de fondo.

@enrigue_zuloaga