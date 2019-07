Honor a Don Luis Sandoval Godoy

El Seminario de Cultura Mexicana y el Taller Editorial Casa del Lago organizan un diálogo en memoria de Don Luis Sandoval Godoy este jueves en el Museo de Guadalajara. Don Luis -fallecido el pasado mes de junio- fue ensayista, cronista, escritor y editor de Jalisco. Y personalmente quiero compartir y homenajear lo importante que fue para mi carrera.

Luis Sandoval Godoy fue fundacional, así... fundacional. Corría el año 1998 o quizá era el 97 y yo escribía cuentos (estaba enamorada pues de la prosa). Mi primer maestro de teatro confiaba tanto en mi escritura que un buen día tomó una de mis breves e incipientes piezas literarias y se las llevó al entonces editor de Tapatío Cultural de EL INFORMADOR: Luis Sandoval Godoy.

Yo estudiaba teatro, cursaba la carrera de Comunicación y escribía eventualmente en el periódico Vallarta Opina cuando mi amigo Guevara Guevara fungía como jefe de cierre en aquel diario. Firmé mi primer publicación pues en este diario en la sección cultural de los domingos, el cuento que se publicó era más bien rural, hablaba de un niño enamorado y de una iglesia.

Luis Sandoval Godoy fue mi primer editor, eso lo supe después con un poco de susto, ya que para ese entonces, el señor era una figura reconocida en el mundo literario. Así pues, siguió aceptando cuentos míos y me instaba a que subrayara una poética más bien rural. Sin vernos los rostros, trabajamos durante meses hasta que un día, regresando de la escuela, me bajé del camión en la calle de San Felipe para conocer a mi editor, yo tenía veintitantos años, confianza en la vida y quería cambiar el mundo. Sandoval Godoy me miró incrédulo, “creí” -me dijo- que Dolores Tapia era una señora, “por el nombre”, acotó. “Y por los cuentos”, puntualizó. Quizá por eso aceptó de buena gana mi curriculum y me aseguró lo llevaría al departamento de Recursos Humanos.

A los tres meses la dirección del periódico se transformaría y se implementarían una serie de cambios profundos (como el nacimiento de una sección de Artes en impresión a color y la contratación de jóvenes). Un buen día el departamento de RH me llamó y poco después, ingresé a la redacción junto con un nuevo y talentoso equipo de reporteros. Lo demás se volvió una epopeya-aprendizaje editorial que duró un par de largos años. De esa epopeya se derivaron otras historias llenas de arte, letras, teatro, vida.

Gracias a Don Luis Sandoval Godoy, quien me abrió la puerta al universo editorial en una etapa fundacional y crucial no sólo en mi carrera, sino en la vida. Qué importante es para los jóvenes que existan hombres con experiencia, que sepan ver. Gracias Don Luis, el cielo escribe su nombre con amor.