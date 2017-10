Honor: 100 años

Dedicada a todos aquellos a quienes las letras nos han cambiado la vida

Esta semana ha sido capital para la memoria de Jalisco. El periódico EL INFORMADOR cumplió 100 años de vida, fundado por Don Jesús Álvarez del Castillo este diario que tiene en el timón a Carlos Álvarez del Castillo ha contado la historia de nuestra ciudad, de nuestro Estado y de nuestro país como ningún otro. Sentada frente al estrado donde el gobernador Aristóteles Sandoval condecoró la historia de esta institución esta semana, no pude evitar conmocionarme –y hablo en referencia a las emociones que nacen frente a los hechos que en nuestras narices, están haciendo historia-. En esta redacción y estando yo en etapa veinteañera conocí a periodistas de la talla de Jaime García Elías, Don Luis René Navarro (q.e.p.d.), Laura Castro Golarte, Alejandro Irigoyen y Emilio Fernando Alonso, quien al entrevistarme para el puesto de reportera (quizá era el año 1999) me envió a bote pronto con la editora de la sección Sociedad que estaba a punto de transformarse bajo la batuta de Luis Ernesto Salomón, en la coordinación editorial y Ana Guerrerosantos, al frente de lo que por varios años sería la sección de Artes. Me tocó pues la transformación de EL INFORMADOR a color dentro de un equipo conformado por Franco Daniel Gómez, Alejandra Zea, Zul de la Cueva, Aracely Aguilera y Eduardo Díaz Barraza. En este universo Azalea Ramírez daba vida a la revista La Buena Vida.

Cabe destacar que antes de ingresar de manera formal al equipo de redacción, escribí durante dos años en el Suplemento Cultural Tapatío –mismo que se publicaba los domingos y que editaba el señorón Luis Sandoval Godoy a quien siempre he dado gracias. Todos los que he mencionado, son, por si no lo saben, periodistas que se formaron en el oficio con cincel, pulcros en su hacer y profundamente respetuosos del lenguaje. En aquel entonces nosotros, un grupo de chavitos que queríamos cambiar el mundo recibíamos consejos y jalones de orejas para que dentro de nuestra creatividad no perdiéramos de vista, nunca, la técnica, el cuidado del lenguaje y la seriedad con que se debe desarrollar una redacción (con todo y su estrés y sus novedades y sus primicias).

De EL INFORMADOR aprendí cómo se necesitan décadas para construir camino legítimo, el respeto por nuestras instituciones públicas y privadas, la importancia del trabajo en equipo, del análisis, de la jerarquización, de la verificación, el respeto por el idioma y la profunda disciplina, aquella donde pase lo que pase, el periódico tiene que salir mañana. Hoy celebramos que gracias a todo lo anterior, este diario cumple 100 años y los hechos que refleja en sus páginas han contado la historia del Estado, pero las historias que han sucedido por décadas en su redacción, nos han nutrido la sangre, nos han forjado el corazón.