Histórico de “Lo vomito”, de Fox a AMLO

En estos días se habla que los partidos políticos hacen historia por los procesos de selección de sus candidatos a la presidencia, que se hace historia por unificación de la oposición -entre los que está el partido que antes fue el poder- en contra del oficialismo, que hacemos historia con los records de crímenes violentos y hasta qué hacemos historia por la crisis por la que atraviesa nuestro fútbol. Bueno, pues ahora debemos agregar las históricas declaraciones que ayer hizo el expresidente Vicente Fox, quien explotó en contra de Andrés Manuel López Obrador, a quien tildó de “dictadorzuelo de siete suelas”, “güey”, “viejo violador de la ley”, “autoritario y dictador” y “tipejo” -entre otras cosas-, por lo que dijo “lo vomito”.

No es normal, que un expresidente, y menos en esos términos, se exprese de esa manera del actual mandatario. Lo anterior sucedió en la entrevista que Joaquín López Dóriga le hizo en su programa de Radio Fórmula.

El origen de la conversación fueron las declaraciones de AMLO en la mañanera, quien al referirse a las reglas que en la oposición se establecieron para escoger a su candidato a la presidencia, el presidente sostuvo que quien va a decidir no es el sistema que escogieron, “los jefes no dan la cara, el representante de todo el bloque conservador es Claudio X Gonzalez, es el que va a decidir, pero detrás de él está Carlos Salinas de Gortari. Y él es el escoge a los oligarcas, a los políticos corruptos. Él es el gran elector. El nomás señala, él es el del dedazo, pero atrás le están diciendo”.

Vicente Fox, quien es parte de ese grupo opositor, dijo que los comentarios de López Obrador “es sólo una de sus marrullerías de ese personaje, que no encuentra otra forma de detener a la sociedad y a la ciudadanía, que avanza y avanza, cercando y poniéndolo a la defensiva. Ya lo tenemos, y sus corcholatas no tienen personalidad ni fuerza espiritual, son una pila de rateros, cada uno de los cuatro”.

El expresidente dijo que AMLO no tiene cara para hablar, cuando ha sido “un presidente que pasa sobre las leyes, pasa sobre las regulaciones y todos los andamiajes que hemos construido en este país. Por todos los delitos que ha cometido será juzgado y será llevado a la cárcel, porque no puede, aunque sea el presidente, salirse con la suya de esta manera. Por eso es el miedo y por eso le urge que su movimiento dure seis años más antes de que sea juzgado”.

Fox calificó el paso de López Obrador por Palacio Nacional como un “presidencialismo fatal. Yo tengo que aceptar mis culpas, por las debilidades en mi gobierno, tenemos que aceptar que no logramos transformar y cambiar este México complicado, pero con López Obrador estamos ante un régimen donde el presidente impuso su ley, impuso su criterio, impuso su pensamiento y por egoísta y soberbio no tiene manera de funcionar. Ya estamos en el quinto año y este güey, sigue culpando al pasado, sigue culpándonos a los de antes. Nosotros hemos construido un México republicano y nada tiene que ver con este Chávez, con este Castro, con este dictadorzuelo de siete suelas. Nada, nada absolutamente perdura, la verdad, de un solo hombre, de un hombre autoritario y dictador, pretender imponerse a todos los mexicanos. Nunca lo va a lograr. Es un viejo violador de la ley. Cómo podemos dejar que un tipejo así se autodetermine dictador”.

Cuestionado sobre si hablar en esas condiciones de un presidente no es faltar el respeto, Vicente Fox fue claro al señalar que “No es falta de respeto. Él ataca, él nos menosprecia, él nos dice rateros, él nos dice corruptos, nos dice neoliberales. No es mi presidente, no lo respeto. Yo invito a todos los mexicanos a no respetarlo. Yo no puedo ser decente con un tipo que está destruyendo mi país, que está ideologizando la educación. Esto que ya se autodenominó como el guía espiritual del próximo sexenio, esto lo vomitó. Estos líderes son patanes para la buena marcha de un país”.

No cabe duda, históricas declaraciones. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net