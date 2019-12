En la primera escena escuchamos las voces de un hombre y una mujer que describen las cosas que aman del otro; pero la imagen tendrá un fuerte contraste ante el testimonio verbal: ella y él se encuentran ante un consejero matrimonial que les pide que traten de recordar las razones de su extraviada querencia, entre la memoria y la necesidad de la ruptura Nicole (Scarlett Johansson) guarda su escrito y permite que el silencio sepulte al sueño común.

El marido (Adam Driver) es un exitoso director de teatro neoyorquino, cuya compañía está por ingresar al competido Olimpo que es Broadway; Nicole es una actriz, que antes de integrarse a la creativa escena teatral participó en algunas películas, un dato significativo es que ella es de Los Angeles, a donde regresa después de la separación, se hace cargo del hijo de ambos. La disputa legal que surge por la custodia del menor permite la entrada de tres peligrosos intrusos, quienes precipitan la destrucción de la pareja: los abogados. Basados en una draconiana legislación, agudizan el conflicto de dos seres que aún tenían el deseo de compartir.

Estamos ante “Historia de un matrimonio”, el trabajo 14 de Noah Baumbach, un cineasta que ha construido una sólida carrera en lo que puede llamarse la escena independiente. Sorprende, un poco, que su reciente película nos remite a uno de sus primeros films “Historias de familia” (The squid and the whale, 2005) donde narra un violento proceso de divorcio, en este caso visto desde la perspectiva de los hijos silenciosos testigos del doloroso tránsito que ocurre en un alucinante viaje que culmina en rencoroso dolor.

El cineasta ha señalado en diversas entrevistas que su obra no es autobiográfica, pero que es personal, quizá él tiene claro esa división, pero llaman la atención que distintas circunstancias de su vida las vemos en la pantalla: su padre se divorció en 3 ocasiones; Noah plantea en “Historias de un matrimonio” los detalles del divorcio de una pareja que tenía su domicilio en Brooklyn pero la batalla legal ocurre en Los Angeles (como lo vivió él, cuando se separó de la actriz Jennifer Jason Leigh). Tan relevante como el tono personal es el trabajo de sus 3 principales actores -hay que sumar a Laura Dern, una de las abogadas- quienes literalmente dejan la piel escena tras escena. Exhibe en pocos cines y es una producción de Netflix.