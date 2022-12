Hay niveles

En la jornada dominical del Mundial de Qatar, se terminaron imponiendo con claridad en la cancha y en el marcador la jerarquías de los que son y ejercieron como tal, al menos en la ronda de Octavos de Final y antes en la Fase de Grupos, la cual terminaron en el primer lugar de sus respectivos grupos Francia e Inglaterra.

En el primer turno el campeón del mundo no tuvo demasiados inconvenientes en despachar a una descolorida Selección de Polonia, con un Kylian Mbappé que anda en plan grande esbozando trazos de querer ser la figura de la Copa del Mundo peleándole las palmas a Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo por ejemplo. Por lo que tiene y por lo que mostró Polonia, a mi entender quedó a deber.

Empataron ante México habiendo sido superados por el Tri en amplios lapsos del encuentro, vencieron a Arabia Saudita y fueron vapuleados por Argentina; finalmente por un gol de diferencia dejaron fuera a México. Seguramente presupuestaron calificar como segundos escoltando a Argentina, y sabiendo que enfrentarían a Francia y así sucedió. México y Arabia Saudita habrían presupuestado lo mismo pero a ellos no les salió.

Por eso el Tri previo a que se disputara el encuentro estaba llegando al impresentable aeropuerto de la CDMX.

Hasta tierras mundialistas llegó la información de cómo algunos supuestos aficionados increparon a Gerardo Martino. Ante la falta de una logística coordinada entre la FMF y las autoridades de la terminal aérea, como se acostumbra en casos, pusieron al “Tata” prácticamente en un estado de indefensión.

¡La molestia de la afición esta más que justificada!, porque primero se les promociona que se tiene Selección de un nivel que no va acorde con la realidad y se apela al nacionalismo, la fe y a otros factores para revertir esa realidad, y cuando vienen las desilusiones, creer que un fracaso de dimensiones colosales, como fue el caso, es responsabilidad de una sola persona es un error.

Ciertamente las decisiones que tomó el entrenador a la luz de los resultados, desde luego que son objeto de severa crítica y que tiene un alto porcentaje de responsabilidad, eso no tiene discusión.

Dentro de lo mucho que se le puede criticar, Martino dio la cara y regresó a México con el grupo o con una parte de él, algo que por lo menos el técnico anterior no hizo.

¿A Yon de Luisa lo van a sacar o lo sacaron por una puerta trasera o lo van a exponer al escarnio popular como lo hicieron con el ahora ex entrenador?

Si de mentar madres se trata, lo cual me parece absurdo, aceptando que motivos hay, ¿jugadores, directivos y dueños están exentos de responsabilidad de este fracaso?

¿Algún propietario de equipo ha manifestado algún tipo de inconformidad por lo sucedido?

Si se si sigue en la creencia de que en un equipo la culpa es del entrenador y que con echarlo se resuelven los problemas, ejemplos sobran demostrando que no es así.

Algunos aficionados que compraron sus boletos pensando que México se las vería con Francia, buscaban en las inmediaciones del estadio vender sus boletos para recuperar algo de su inversión.

Al anotar Mbappe el gol que sentenció el triunfo francés, un aficionado mexicano iracundo exclamó “para eso me gustaban estos pinches polacos me cae que el Tri la hubiera armado mejor por lo menos le hubieron puesto...”; pero el hubiera no existe.

Jaime Gallardo