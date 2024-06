Haney y Ryan García, dos tipos de cuidado

Resulta que el campeón súperligero en receso CMB, Devin Haney, quiere la revancha con Ryan García. En el encuentro que celebraron el 20 de abril en Barclays Center, Brooklyn, el oriundo de Victorville, California, se presentó excedido de peso y dopado, herramientas con las que superó fácil al nacido en San Francisco, considerado por algunos expertos aspirante a conformar la elite que enriquece la fama del boxeo universal.

Tras conocerse el positivo de Ryan en la dos muestras antidopaje, fue suspendido por un año por la Comisión Atlética de Nueva York, hasta abril de 2025. Haney alega que “pagará por lo que hizo dentro y fuera del ring”. Aseguró que cada vez que los boxeadores se suben al ring deben estar en igualdad de condiciones.

Pero ya lo sabían, tanto Haney como su equipo, que el compromiso sería desigual, y que pondría en predicamento la integridad física del campeón mundial, sin embargo, hecha la transferencia por concepto de la bolsa, parece que se les olvidó que Ryan García tiene historial de irresponsable, que con seguridad no registraría el peso reglamentario en la ceremonia, como sucedió. Ya con la raya, Haney y esquina, felices, con muchos planes en lo que la invertirían. El campeón súperligero fue muy castigado, cosa menor con los cientos de miles de dólares que mitigaron las dolencias.

El tijuanense Luis "Panterita" Nery, de veras que debió sufrir para registrar el peso súpergallo, pasaporte para enfrentar el japonés Naoya Inoue el 6 de mayo en el Tokyo Dome en Japón. Se presentó en alfeñique, lo noquearon en el sexto round, antes, en el primer capítulo, envió a la lona al campeón mundial CMB, AMB, FIB, OMB. Expuso su integridad física, y también comprobó que las cualidades que otorga la naturaleza no son suficientes cuando no se toma en serio la disciplina en el boxeo. Alguna vez el excampeón mundial welter CMB, el tapatío Jorge Vaca, confió que en ocasiones existen enfrentamientos en los que uno de los contendientes presenta condición física para cierto número de rounds, consumido este oxígeno, las cosas se ponen feas. Pueden ser dos, cuatro o seis rounds, en los que se echa toda la carne al asador para triunfar. "Panterita" Nery debió experimentarlo.

Por cierto, el tijuanense quedó vetado de por vida por la Comisión de Box de Japón, para desempeñarse como boxeador en territorio japonés, al no registrar el peso reglamentario en la ceremonia de peso. Perdió el campeonato mundial gallo CMB en la báscula. La pelea se realizó, Nery enfrentó a quien sería su desafiante, el local Shinsuke Yamanaka, la ganó el mexicano fácil, con mayor talla castigó y noqueó al nipón. Pero esto es un negocio, y Nery servía para ascender más la fama de Naoya Inoue.

Emanuel "Vaquero" Navarrete perdió la oportunidad de convertirse en campeón mundial en cuatro diferentes categorías. No pudo superar al ucraniano Denys Berinchyk, el 18 de mayo en Pechanga Arena, San Diego, cayó por decisión dividida. El de San Juan Zitlaltepec, que debió ganar porque el adversario no representó mucho, desde el match con Robson Conceição, parece que le ha faltado entrenar, no se observa con precisión y poder. Tiene las cualidades para trascender y convertirse en un gigante, pero sin acondicionamiento físico, podría estar ante el inicio de la debacle. Aún como campeón mundial súperpluma, la OMB ha ordenado la revancha con Oscar Valdez, y la que no se debe realizar, la superioridad del "Vaquero" fue manifiesta en agosto de 2023. El equipo del campeón, del oriundo de Nogales, así como la OMB, saben perfectamente que una segunda edición podría tener hechos que lamentar.

Gervonta Davis continúa en ascenso para convertirse en el boxeador que cargue con la fama del boxeo mundial. Este equipo, Gervonta y esquina, mantienen fiel la copia de las carreras de Pacquiao y "Canelo". Con nocauts electrizantes asciende en seguidores, sin embargo hasta hoy no se ha enfrentado a un peso completo, por lo que las dudas sobre su calidad, van en aumento. Parece que se enfrentará a Vasyl Lomachenko, podría ser un buen calador, en fila lo esperan dos tiburones, los mexicanos William "Camarón" Zepeda, Isaac "Pitbull" Cruz, y si se decide, también Emanuel "Vaquero" Navarrete. Y por ahí estaré atisbando.