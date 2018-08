¿Habrá nueva marca mundial en maratón en 2018 ?

Se han efectuado seis de los “World Top 10 Marathons”, Dubái, Tokio, Boston, Rotterdam, París y Londres, y todo sigue igual, los récords actuales se mantienen: en femenil, el de la británica Paula Radcliffe, desde 2003, logrado en Londres con 2:15’25”, pero considerado “Mixed Race”, que porque la jalaron de la rama varonil, por lo que ha sido un poco cuestionado.



Dos récords mundiales femeniles

En Londres 2017, la de Kenia, Mary Keitany, logró una marca de 2:17’01”, que es considerado también como récord mundial “Womens-only Race”, que fue jalada por “Pacemakers (conejos o liebres) femenies”, por ello es curioso pero existen actualmente dos récords femeniles: Paula con 2:15’25” y Keitany, con 2:17’01”, en 2003 y 20017, respectivamente.

Mary fue reconocida como la mejor atleta del mundo por la AIMS en Atenas, Grecia, en 2017. Pero desde 2003 y ahora 2017, las marcas se conservan.



Rama varonil

La marca mundial vigente es la de Dennis Kimetto, de Kenia, con 2:02’57”, lograda en el Maratón de Berlín en 2014.

Dennis fue galardonado como el mejor corredor del mundo en la Dinners Gala de la AIMS, en Atenas, Grecia, y ya van para cuatro años y lo más cerca fue la del de Etiopía, Kenenisa Bekele, de 2:03’03”, a sólo seis segundos de imponer nueva marca en el mismo Berlín 2016.



¿En qué maratón será posible la nueva marca?

Sólo restan cuatro maratones. Los dos posibles pueden ser Berlín y Chicago, porque Rotterdam no tiene récords actuales y Nueva York es un recorrido no apto para récords.

Nos vamos por Berlín, por la sencilla razón de la marca actual de Dennis Kimetto, de 2:02’57” y por los últimos récords consecutivos en dicho evento: Ronaldo Da Costa (Brasil) en 1996, con 2:06’05”; Paul Tergat (Kenia) en 2003, con 2:04’55”; Haile Gebrselassie (Etiopía), 2007 y 2008; Patrick Makau (Kenia) en 2011, con 2:03’38”; Wilson Kipsang (Kenia) en 2013, con 2:03’23”.

Siete últimas y nuevas marcas en Berlín, lo que no tiene actualmente ningún otro evento.

En Chicago la última fue de Khalid Kannouchi, en el lejano ya 1999, con marca de 2:05’42”.



¿De México?

Nuestras mejores marcas en toda la historia de nuestro país corresponden a Madaí Pérez, en Chicago 2006, con marca de 2:22’59”, y por los varones, Andrés Espinosa, con 2:07’19”, lograda en Boston 1994 (segundo lugar).

Andrés tiene también una marca en Berlín, ya como Master (más de 40 años), con 2:08’46” en 2003 y con un cuarto sitio.