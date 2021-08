Habló Félix Gallardo y la imaginación vuela

El 17 de octubre de 2019 -hace casi dos años- el ejército detuvo en Culiacán, Sinaloa a Ovidio Guzman, hijo del ‘Chapo’ Guzman, líder encarcelado del Cártel de Sinaloa. La conclusión de la historia todos la conocen -quedó en libertad-, pero no así las verdaderas razones. El argumento que días después dio el presidente Lopez Orador fue en el sentido que de haberlo detenido permanentemente se podría haber provocado un enfrentamiento directo “en el que se hubiera derrotado a los narcotraficantes, pero a qué coste”, afirmando que “hubiera sido necesario disparar armamento pesado desde helicópteros, por ejemplo” y poner en riesgo la población civil. El “coste” es que el narcotraficante quedó libre y el gobierno envuelto en una serie de interrogantes que al fecha aún persisten, que han suscitado muchas muchas versiones y dejando que la imaginación vuele.

Así también vuela la imaginación con lo sucedido en las pasadas elecciones del 6 de junio cuando Morena, el partido del presidente, y su coalición de partidos ganaron los estados del Pacifico, conocido como el corredor de drogas del Cártel de Sinaloa, donde hubo muchas acusaciones ciudadanas de que el crimen organizado tomó acción directa para favorecer el voto al partido en el poder.

Y vuela mucho más la imaginación con la entrevista exclusiva que concedió esta semana a la cadena Telemundo (Estados Unidos) Miguel Angel Felix Gallardo, conocido como el ‘Jefe de Jefe’ de los carteles, fundador del Cártel Guadalajara, donde a finales de la década de los 70's y principios de los 80's figuraban bajo su organigrama de trabajo nombres como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca ‘Don Neto’ y encargados de territorios del narcotráfico personajes como Mayo Zambada, Amado Carrillo Fuentes y el ‘Chapo’ Gúzman. Desde su celda en el penal de Puente Grande, Felix Gallardo se dice inocente de los cargos de estar involucrado -entre otros- por el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena, lo que provocó su captura en 1989.

Durante la entrevista, en la que se aprecia casi ciego, sordo, en silla de ruedas y muy afectado de su salud, aclara estar alejado de la realidad de lo que se vive en México. La reportera Issa Osorio le pregunta, ¿Cómo ve la situación de la violencia en este país?. “No estoy enterado de la violencia”. Ah, pero sí aclara, “La violencia es consecuencia del desempleo, de la desigualdad social, que hoy el señor Lopez Obrador está resolviendo poco a poco. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo”.

¿Tiene esperanza de salir algún día de la prisión?. “No, no estoy esperando. Claro, todos creemos en los milagros”

¿Con la amnistía del presidente López Obrador para reos de más de 75 años, tiene esperanza?. “No, no estoy buscando eso. Se que el señor presidente es un hombre de buena voluntad, que está combatiendo la desigualdad social, está dando pensiones, está dando muchas cosas y yo no le quitaría el tiempo. No le estoy pidiendo nada al señor, al contrario, ojala le vaya bien”.

“El Jefe de Jefes” de los carteles -como se le conocía- Miguel Ángel Félix Gallardo se dice alejado de la vida fuera de las cuatro paredes de su celda, pero sí muy bien informado del proyecto del presidente.

Vuela otra vez la imaginación. ¿Usted, qué opina?,

