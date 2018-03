Guillermo, el trendy topic de la semana

Él ya regresó a su universo de ficciones y fantasías, pero su fuerte presencia se quedó en la tierra que lo vio nacer, crecer y reproducirse. Vino, vio, comió, habló y venció como profeta en su tierra y la semana no transcurrió sin que el nombre de Guillermo del Toro figurara en la prensa pero, sobre todo, en el comentario cotidiano de quienes lo vieron y acogieron como su modelo a seguir en el quehacer audiovisual.

Y como yo tengo la fortuna de convivir todos los días con puros de ésos, mis orejas no se escaparon de ser las receptoras de las entusiastas glosas de quienes estudian todo acerca de los medios audiovisuales y atendieron a las clases magisteriales del cineasta tapatío en vivo y directo, o a través de la televisión. Pero lo que más llamó mi atención fue la apasionada vehemencia con que los jóvenes se apropiaron de sus conceptos, vivencias y reflexiones sobre el oficio que ha colmado su vida y hoy le ha conseguido los máximos galardones de la especialidad.

En lo personal y aunque a la distancia, me regocijé de reencontrarme y reconocer al mismo Guillermo que conocí desde su adolescencia y dejé de ver hace unos lustros; si acaso un tanto más gordo, calvo y canoso que entonces, pero con su imbatible vocación cinéfila intacta y una calidad humana afinada por la experiencia de quien, en 53 años de vida, como canta Serrat, “ha andado muchos caminos, ha abierto muchas veredas, ha navegado en cien mares y atracado en cien riberas”.

Pero por artes de ese mítico pelo que aterriza en la sopa, me topé también en las redes con la opinión más prejuiciosa, desinformada, irrelevante y atarugada que leí por estos días y que, al calce de la publicación de un fragmento de la conferencia del rubicundo director, precedida por una breve ponderación de su indiscutible talento, expresaba que “de ninguna manera podía considerarse talentosa una persona tan malhablada”. No supe si reír, llorar o contestarle a esta celosa guardiana del “bien decir”, que me apena en demasía que lo único que pudo rescatar de la jugosa intervención del oscareado realizador fue su mítica, proverbial, acostumbrada y reconocida manera de expresarse en términos escatológicos, soeces y políticamente incorrectos para quienes toman en cuenta solo la forma e ignoran el fondo.

Ahí sí, ni cómo negarlo. Guillermo del Toro fue, ha sido y sigue siendo el mismo que conocimos anteayer y reconocimos recientemente. Malhablado pero brillante, malhablado pero empeñoso y asertivo, malhablado pero reflexivo, generoso, ocupado de trascender por causas tan loables como el apoyo a las generaciones en vías de formación. Qué diéramos los mexicanos por tener empresarios, políticos, servidores públicos y gobernantes más “malhablados” pero menos crudos, ordinarios, groseros, procaces, soeces, altisonantes y vulgares en sus actos y actitudes.